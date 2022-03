Test, vedi l’anatra diversa? Se ci riesci sei un genio: mettiti alla prova in questa nuova sfida visiva e individua l’intruso.

Il divertimento è assicurato quando si tratta di test, che emergono continuamente su Internet per la gioia di tutti gli appassionati di enigmi e non solo; molto spesso, viene sollecitato il nostro sguardo e la nostra abilità d’osservazione.

Su questa stessa linea, il nuovo test emerso propone ai lettori un’interessante sfida: trovare l’intruso nell’immagine proposta entro il tempo limite di 30 secondi. Riesci a trovare la risposta?

Test, vedi l’anatra diversa? Se ci riesci sei un genio: prova a sfidarti

Come vediamo, questo test propone al suo centro diverse anatre, che solo in apparenza ci sembrano essere tutte uguali; in realtà però, all’interno di una serie che sembra perfetta c’è un intruso.

Riesci a trovare l’anatra diversa tra le tantissime file e le colonne, entro il tempo limite di 30 secondi? Prova a cronometrarti e comincia a dare la caccia all’intruso nell’immagine!

Se sei riuscito a trovare in meno di 30 secondi l’anatra diversa davvero complimenti, perché individuarla in così poco tempo è davvero molto difficile; in caso contrario, non ti preoccupare e cerca di prenderti altro tempo per trovare la risposta giusta.

Fai caso al verso delle anatre, perché l’intruso è girato dalla parte opposta rispetto alle altre presenti nella sequenza; con molta attenzione e concentrazione, puoi sicuramente visualizzarlo.

Ti diamo poi un altro aiuto, per aiutare il tuo sguardo nella ricerca: focalizzati sulla parte destra dell’immagine, poiché l’anatra ‘intrusa’ si trova proprio in una delle colonne di destra.

Dopo questi aiuti, sei riuscito finalmente ad individuare l’intruso dell’immagine proposta da questo test? In caso non hai ancora individuato la soluzione corretta, guarda l’immagine di seguito per vedere finalmente la soluzione.

Come vediamo, l’anatra intrusa ha il becco girato verso destra, a differenza delle altre nella sequenza che hanno invece il becco girato a sinistra; nello specifico, si trova poi in basso nella parte destra dell’immagine.

Sei riuscito a trovare l’anatra diversa entro il tempo limite proposto dal test? Prova a sottoporre la sfida ad amici e parenti e divertiti insieme a loro.