Fare sport e mangiare bene a volte sembra non bastare. Ecco perché non perdiamo peso anche in questi casi

La primavera è alle porte e si risveglia la voglia di stare più tempo all’aperto e fare attività fisica per recuperare la forma persa. Le temperature più gradevoli, infatti, contribuiscono a renderci più attivi e a voler mantenerci costantemente in movimento.

Non è infatti un caso che, nei primi mesi della primavera, ci si accinge ad iscriversi in palestra e a migliorare la propria alimentazione. Tuttavia, fare sport e mangiare bene a volte sembra non bastare.

Ecco, quindi, i motivi per i quali non perdiamo peso anche in questi casi.

Ecco perché non perdiamo peso anche se facciamo sport e mangiamo bene

È facile farsi prendere dall’entusiasmo per via dei primi periodi primaverili e promettere a sé stessi di avere una seria intenzione di mettersi in forma. Tuttavia, non è sempre molto semplice raggiungere i propri obiettivi in poco tempo, nonostante si decida di fare sport e mangiare bene.

Ci sono casi in cui, nonostante un grande impegno e una seria dedizione al lavoro, si resta delusi dal mancato raggiungimento dei propri obiettivi. Ma perché non perdiamo peso anche se facciamo sport e mangiamo bene?

Uno dei motivi principali, spesso, corrisponde al fatto che, una volta deciso di stilare un programma atletico ed alimentare, non ci affidiamo a dei seri professionisti. La tendenza, infatti, è sempre quella di fare un po’ da sé o rivolgersi a chi effettivamente non sa davvero come comportarsi.

Inoltre, non sempre sappiamo come stilare i nostri obiettivi in una linea temporale precisa. A volte, infatti ci aspettiamo di raggiungere il peso forma in poche settimane o in una manciata di mesi, ma in realtà, per vedere effettivi progressi, bisognerebbe aspettare almeno 5 o 6 mesi.

Inoltre, tra i motivi più comuni per cui non dimagriamo è la fame nervosa. Si tratta di un comportamento che assumiamo soprattutto quando siamo nervosi o particolarmente stressati. In questi casi, infatti, sfoghiamo la nostra frustrazione mangiando il più possibile (nella maggior parte dei casi, merendine, dolci o snack molto salati).