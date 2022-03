Barù va all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione shock!

Barù: l’ex gieffino potrebbe sbarcare in Honduras? Ecco l’indiscrezione sulle trattative per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2022.

Barù, ex gieffino, entrato in corsa nel programma condotto da Alfonso Signorini, ha conquistato i telespettatori e si è aggiudicato il terzo posto nella finale. Dopo l’esperienza al GF Vip potrebbe essere già pronto per intraprendere una nuova avventura? L’Isola dei Famosi 2022 partirà proprio oggi, 21 marzo. Molti pensano che possa sbarcare come naufrago in Honduras.

È da qualche giorno che circolano delle voci su Barù all’Isola. L’indiscrezione è partita da alcune stories Instagram del giornalista Amedeo Venza. A dire del giornalista sono in corso alcune trattative tra l’adventure game ed il nobile. La sua partecipazione, nel cast del programma condotto da Ilary Blasi, risulterebbe molto interessante. Al GF Vip ha dimostrato di possedere un carattere particolare e, sicuramente, susciterebbe emozioni e dinamiche dello stesso tipo. Ecco come stanno veramente le cose.

Barù è veramente pronto per l’Isola? Tutta la verità

Ovviamente, la notizia della possibile partecipazione del nobile è veramente allettante, ma lo stesso Barù non sembra essere molto convinto di intraprendere, subito dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, un percorso difficile e faticoso, da un punto di vista fisico, come quello dell’Isola dei Famosi. Questo risulta l’ostacolo principale ed il motivo che fa apparire complicata la sua partecipazione come naufrago in Honduras.

Il suo agente, Ricky Palazzolo, ha messo a tacere le voci su Twitter dichiarandole totalmente false. Non è da escludere, comunque, un cambiamento improvviso. Barù è abituato alle sorprese. Chissà se si riesca a trovare una quadra interessante che lo invogli a partecipare al programma. Vedremo come si evolveranno le cose, in corso d’opera.

Il rapporto tra il nobile e Jessica Selassié

La vincitrice del GF Vip, Jessica Selassié e Barù hanno instaurato un rapporto molto speciale, all’interno della casa. Il nobile, con lei, ha deciso di non spingersi oltre e di voler mantenere il rapporto nell’ambito della sfera amicale. Ciò nonostante non ha affatto escluso che progredire nella conoscenza lontano dai riflettori e dalle telecamere può rappresentare qualcosa di interessante. Barù di certo non è un tipo che si nasconde. Ad oggi, non sembra ancora intenzionato ad impegnarsi in una relazione.