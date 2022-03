Rompicapo: in pochissimi riescono a capire chi non ha figli tra queste persone

Rompicapo, chi non ha figli? Sbagliano davvero quasi tutti nel dare la risposta a questo nuovo test, mettiti alla prova e cerca di risolverlo.

Tutto pronto per un nuovo test, pronto ancora una volta a mettere alla prova le abilità intellettive di tutti i lettori e le loro capacità intellettive; la sfida, come sempre, si preannuncia piuttosto complicata.

Questa volta, il rompicapo chiede direttamente di scoprire quale delle persone nell’immagine non ha figli: sai dare una risposta? Mettiti alla prova e soprattutto divertiti.

Rompicapo, chi non ha figli? Sbagliano tutti, prova a dare la risposta giusta

L’immagine proposta dal rompicapo vede protagonista una particolare scena ospedaliera, che chiede direttamente ai lettori quali dei personaggi presenti non ha in realtà figli.

Riesci a dare la risposta giusta senza nessun aiuto? Sembra essere davvero difficile. A primo impatto, chiunque è capace di notare la mamma col bambino piccolo sulla destra; sdraiata nel letto d’ospedale, ha probabilmente partorito da poco e ci sentiamo dunque di escluderla subito.

Continuando l’indagine, possiamo analizzare ora i restanti tre personaggi. Come si vede, l’unico uomo presente ha vicino a sé un certificato di paternità, e pare dunque essere il padre del bambino della donna sulla destra; a questo punto, rimangono solamente le restanti due donne tra le ‘sospettate’.

Quale di queste due non è mamma? La questione si complica ed è sicuramente più difficile avere indicazioni su questi due personaggi, ma si può arrivare a trovare la risposta corretta.

Analizza ogni dettaglio che l’immagine ti offre, perché grazie a questi potrai arrivare a dire chi non ha figli; hai fatto caso all‘oggetto che tiene in mano la signora sulla sinistra, così come il suo tatuaggio?

Ebbene, se ancora non hai trovato la risposta, è il momento di svelarti la soluzione: anche la signora a sinistra ha dei figli, visto che tiene in mano un ciuccio ed ha sulla gamba un tatuaggio del cuore. Probabilmente, è la mamma della donna che ha partorito.

A non avere figli è dunque la dottoressa col camice, che secondo il rompicapo al momento è a contatto coi bambini solamente per lavoro! Eri già riuscito a trovare la risposta?