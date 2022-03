Giardino, realizza dei pouf in modo facile ed economico: ecco un metodo per dar sfogo alla propria fantasia e riciclare.

Con l’arrivo delle belle giornate, sia primaverili che estivi, il giardino o il terrazzo ritorneranno ad essere dei luoghi frequentatissimi; col sole stare all’aperto, anche senza spostarsi di casa, è sempre bello e salutare.

Per questo, potremmo aver bisogno di nuovi pouf su cui sederci e far sedere anche i nostri ospiti: avete mai pensato di realizzarli in questo modo? Ecco il metodo che ti fa divertire e anche riciclare.

Giardino, realizza dei pouf in modo facile ed economico in questo modo

Per realizzare dei pratici ed eleganti pouf possiamo utilizzare dei vecchi pneumatici, che sorprendentemente possono essere riciclati e trasformati in bellissime sedute per il nostro giardino o il nostro terrazzo.

Oltre a qualche pneumatico, per realizzare il pouf abbiamo bisogno di gomma piuma, tessuto impermeabile, un pannello in legno e della colla a caldo; una volta reperito il materiale di partenza, si può dar sfogo alla propria creatività e partire con l’assemblaggio.

Lavato lo pneumatico ed asciugato, si parte tagliando il pannello di legno della forma di un cerchio della circonferenza dello pneumatico; stessa cosa da fare con la gomma piuma, che sarà il cuscino del nostro pouf.

Ritagliato il disco, incollare la gomma piuma sul pannello di legno con la colla a caldo, rivestendo poi la gomma piuma di un tessuto impermeabile (per evitare si rovini con la pioggia) di qualsiasi colore o fantasia; scegliete uno stile che si adatti al vostro giardino o al vostro umore quando siete all’aperto, dando grande spazio al vostro gusto.

A questo punto, non resta che incollare il cuscino di gomma piuma rivestito (ovviamente la parte del pannello di legno) sullo pneumatico sempre con la colla a caldo. Una volta fatto, potete anche dipingere (con qualche vernice spray) lo pneumatico di un colore abbinato al tessuto, oppure di altri.

In alternativa, lo si può lasciare così o ricoprirlo col tessuto impermeabile; insomma, nessun limite alla fantasia col vostro nuovo puof!