Beautiful finisce? Ecco le parole di uno degli autori sulla longeva soap statunitense che ancora continua ad avere tantissimi ascolti.

Da decenni ormai Beautiful, soap statunitense, è una certezza del palinsesto Mediaset; tra colpi di scena, passione e drammi, la serie festeggia a giorni i 35 anni dalla prima puntata andata in onda, per un traguardo da record.

La soap è infatti la più longeva di sempre: tutto sembra finire quindi, tranne Beautiful. Ma sarà davvero così? Sulla questione è recentemente intervenuto uno degli autori, ecco le sue parole.

Beautiful finisce? Ecco le parole di uno degli autori

A pochi giorni dal grande traguardo, uno degli autori della soap, Bradley Bell (figlio dei due creatori originari, William J. Bell e Lee Phillip Bell) ha parlato della possibilità che la serie finisca alla rivista TelePiù.

“Qualche volta mi è passato per la mente, ma la mia sfida quotidiana è quella di trasformare ogni fine nell’inizio di qualcos’altro” le parole di Bell, e a quanto pare riesce sempre a vincere le sfide; da tantissimi anni ormai la soap porta sempre nuove trame, continuando a sfornare nuovi episodi e a ricevere tantissimi ascolti.

A meno di colpi di scena quindi (o di drastici cali degli ascolti) Beautiful andrà ancora in onda a lungo; quanto alle cose di cui più va fiero, Bell rivela una storyline che sicuramente i fan ricorderanno con molta commozione, l’evoluzione finale di Stephanie prima della morte.

“Quando ormai le resta poco da vivere insegue una ragazza che ha preso un foulard. Pensa che sia una ladra e invece scopre che è una senzatetto che ha bisogno del foulard per coprire suo figlio. Lì Stephanie capisce che ora deve aiutare chi soffre” spiega, mentre confessa di aver delle volte forzato la mano con determinate situazioni (come ad esempio l’infatuazione di Bridget per Ridge).

Quanto a due storici protagonisti della soap, Brooke ed Eric, l’autore sottolinea: “Brooke è la perfetta eroina dal cuore d’oro. Eric ha un grande talento e un grande magnetismo“. Cosa vedremo prossimamente? Per le anticipazioni della soap, restate ovviamente con noi.