Aurora Ramazzotti e le parole shock sui genitori, Michelle ed Eros: ecco che ha detto la giovane, veramente sorprendente.

Da diverso tempo ormai Aurora Ramazzotti non è più conosciuta solamente come la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker; la ragazza sta provando a farsi strada nel mondo dello spettacolo, mentre emerge come influencer.

Di recente però, con alcune dichiarazioni sui genitori hanno stupito veramente tutti, specie perché probabilmente nessuno si aspettava un’opinione del genere; ecco cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti e le parole shock su Michelle ed Eros: cosa ha detto la giovane

Di recente, il bacio a stampo amichevole tra Eros e Michelle a Michelle Impossible ha riacceso le speranze dei fan, che da anni vorrebbero che la coppia ritornasse insieme.

A quanto pare però, la figlia Aurora è di parere diverso; intervista da Francesca Fagnani a Le Belve, ha dichiarato (per un motivo ben preciso) di sperare che i due genitori non tornino di nuovo insieme.

“Io non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi” spiega la Ramazzotti, che però dice di non stare facendo il tifo per vederli di nuovo insieme.

“Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”; un discorso che sorprende ma davvero maturo quello di Aurora, che da figlia vorrebbe sicuramente avere la famiglia unita, ma che conoscendo entrambi i genitori pensa che il meglio per loro non sarebbe quello, e dunque continua a sperare il meglio per entrambi, anche se divisi.

Quanto al rapporto con Tomaso Trussardi, con cui la madre è stata per tantissimi anni e da cui ha avuto due figlie, Aurora spiega come l’uomo si sia fatto nel corso del tempo carico di diverse problematiche e che, anche se spesso hanno avuto visioni diverse, è una persona a cui vuole davvero un gran bene, essendo tra l’altro anche il papà delle sue piccole sorelline.