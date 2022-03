Test: solo 2 persone su 10 trovano l’errore, e tu? Prova

Ecco un nuovo divertentissimo test da risolvere. Riesci a trovare l’errore nell’immagine? Ci riescono solo 2 persone su 10

Anche oggi vogliamo proporti un divertentissimo test da risolvere grazie alle tue abilità. Si tratta di un rompicapo piuttosto impegnativo, pensato proprio per essere un passatempo intelligente e un gioco da fare nel tempo libero, per affinare capacità e intelligenza.

Test di questo tipo, infatti, stanno letteralmente spopolando sul web. Il motivo è certamente da ritrovare nella loro semplicità di esecuzione e, soprattutto, nell’interessante modo in cui sono realizzati. Per risolvere questo test dovrai indicare se riesci a trovare l’errore nell’immagine. Ci riescono solo 2 persone su 10.

Riesci a trovare l’errore nell’immagine? Ecco il nuovo test

I test visivi permettono di passare il tempo libero in maniera costruttiva, affinando le proprie abilità logico deduttive mentre si tiene allenata la propria mente. Anche oggi, infatti, ti proponiamo un curioso test la cui soluzione dipenderà solo dal tuo impegno.

Si tratta, come abbiamo già detto, di un test visivo: per trovare la sua soluzione, dunque, dovrai fare appello alla tua concentrazione, ma anche alla tua abilità di notare i dettagli più particolari. Tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine e indicare se riesci a trovare l’errore nell’immagine.

Nel disegno viene illustrata una scena apparentemente normale: c’è un uomo seduto che si rilassa mentre è a pesca. L’uomo è in attesa che qualche pesce abbocchi, nel mentre fuma una pipa. Tuttavia, in questa immagine c’è un errore, per nulla in linea con la scena illustrata.

Dunque, quello che dovrai fare è analizzare attentamente l’immagine e cercare di trovare l’errore nel minor tempo possibile. Abbiamo infatti deciso di alzare il livello è aumentare la difficoltà della prova: riesci a trovare l’errore in soli 10 secondi? Provaci!

Per riuscire in questa sfida, dunque dovrai utilizzare tutte le tue abilità visive e cognitive, oltre a fare una vera e propria sfida contro il tempo. Pensi di esserne in grado? Buona fortuna!

Arrivati a questo punto, avrai sicuramente trovato la soluzione, oppure i 10 secondi sono passati senza che venissi a capo dell’enigma. Dunque, non possiamo fare atro che mostrarti la soluzione e mostrarti dov’era l’errore.

L’avevi notato? L’errore dell’immagine sta proprio nella presenza di una stella marina posata sulla parte in basso a destra dell’immagine. Ovviamente, non è quello il posto giusto, in quanto le stelle marine si trovano nei mari e negli oceani, e non nei pressi di laghi ad acqua dolce.