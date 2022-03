Jessica Selassié apre il suo cuore e confessa: “Gli voglio bene e mi piace”

Jessica Selassié apre il suo cuore e lo confessa: le parole della fresca vincitrice del Grande Fratello Vip 6 intervistata da Silvia Toffanin.

Forse a sorpresa, e anche senza aver avuto una vera e propria storia d’amore nella casa di Cinecittà, è stata Jessica la ‘princess’ a vincere la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La Selassié si è messa in gioco nei tantissimi mesi del reality e, la sua crescita, ha conquistato davvero il pubblico; poco dopo la vittoria, la ragazza sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, con l’intervista che è stata molto intensa.

Jessica Selassié apre il suo cuore e lo confessa: le parole alla Toffanin

Dell’intervista di Jessica registrata a Verissimo sono già state rese pubbliche dal sito ufficiale Mediaset Play alcuni passaggi molto salienti, dove si vede come la Selassié si è completamente aperta davanti a Silvia Toffanin.

Per la princess non poteva di certo mancare una domanda su Gherardo Gaetani, conosciuto da tutti come Barù; i due si sono avvicinati molto e, sebbene il nobile non si sia sbilanciato, Jessica non ha mai nascosto la sua attrazione verso di lui.

“Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace“ spiega, come si legge, Jessica, confermando l’attrazione reciproca ma che, in caso, si dovranno conoscere fuori.

Il pubblico aspetta con ansia di sapere come andrà a finire tra i due, visto che la coppia è stata subito ben vista da tutti gli spettatori. La Selassié ha anche parlato del padre, che non sta vivendo un momento felice.

“Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito“ rivela Jessica al programma.

Di sicuro, la Selassié vuole continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e sogna, un giorno, di poter condurre un talk show; la sua speranza è che, dopo il GF Vip, possa avere altre opportunità in tv.