Wanda Nara, la nuova casa è un sogno per pochi: l’appartamento della showgirl e procuratrice argentina e di Icardi è stupendo.

Anche se ormai da diverso tempo lontana dall’Italia, Wanda Nara resta seguitissima anche nel nostro paese, e la sua carriera come influencer ed imprenditrice nel mondo della moda va a gonfie vele.

Attivissima sui social, l’argentina non perde l’occasione di mostrarsi bellissima e fascinosa; di recente, ha anche costruito un nuovo nido d’amore con suo marito Mauro Icardi, con la coppia che ora risiede in una casa da sogno a Parigi.

Wanda Nara, la nuova casa è un sogno per pochi: l’appartamento bellissimo

Alcune informazioni sull’arredamento della nuova casa francese della Nara e di Icardi arrivano direttamente dal profilo social della showgirl, che non manca di condividere scatti anche dalla sua dimora parigina.

L’appartamento è una grandissima villa con giardino, arredata veramente in modo elegante con uno stile che richiama al classico (e il bianco con tonalità dominante), senza però disdegnare alcuni elementi dal design moderno.

Visto il grande giardino, con tanto di portico con colonne, non mancano le occasioni per tutta la famiglia Icardi (composta, oltre che da Mauro e Wanda, anche dai piccoli Valentino, Costantino e Benedicto, figli avuti con Maxi Lope, e Isabella e Francesca, avuti invece da Icardi) per trascorrere alcuni momenti all’aria aperta.

Una casa veramente da sogno, dotata anche di uno spazio dedicato al fitness, dove Wanda (stando anche alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram) passa parecchio tempo per tenersi in forma; in altre foto invece, vediamo come un grande specchio sia ottimo per la Nara per scattarsi selfie e mostrare i suoi outfit a tutti i suoi follower.

La vita parigina di Wanda e Mauro sembra dunque procedere per il meglio e, anche se la cronaca sportiva ha spesso parlato di un possibile ritorno dell’attaccante in Italia, al momento Icardi è in forza al PSG e pare intenzionato a rimanerci. Rivedremo presto Wanda Nara protagonista del nostro mondo dello spettacolo?