Una Vita anticipazioni, Soledad mente a tutti: sempre più sospetti sulla domestica di Marcos Bacigalupe, sopratutto da parte di lei.

Tempo di rivelazioni per quanto riguarda la soap spagnola di Canale 5. Lolita, dopo essere stata contenta dell’arrivo sano e salvo del marito in Africa, scopre da Ramon che la missione diplomatica è più pericolosa del previsto; la Casado è molto preoccupata per Antonito.

Nel frattempo, zia Benigna è ritornata in città ed ha sorpreso Jacinto e Indalecia insieme, intenti in una cena molto più romantica di quanto ci si aspetterebbe…i sospetti cadono anche su Soledad, che pare mentire a tutti; ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Soledad mente a tutti: cosa succede

Sulla vera identità di Soledad c’è stato sempre grande mistero, sia da parte delle domestiche che dei signori; d’altronde, è sempre molto attenta alle azioni di Marcos e pare avere anche un rapporto particolare con Aurelio Quesada.

La domestica però si è anche invaghita del Bacigalupe, col quale ormai intrattiene una relazione clandestina da diverso tempo; Anabel è stata sul punto di sorprenderli, ma i due sono riusciti a coprire l’accaduto.

Questa volta, non c’è però scampo per la domestica, perché la giovane Bacigalupe la coglie proprio mentre sta baciando suo padre; i guai per lei sono in arrivo, con Anabel pronta a mostrare tutto il suo disappunto.

Anche Fabiana è molto sospettosa di Soledad e, dopo aver parlato con Casilda (che ha paura che la domestica possa anche essere una ladra) decide di indagare; la locandiera scoprirà che non c’è stato nessun biglietto della lotteria vinta e che quindi Soledad ha mentito a tutte le domestiche.

Come sappiamo, i vestiti che si è comprata glieli ha regalati Marcos, la piccola attenzione di un amante verso la sua amata; la loro relazione verrà portata allo scoperto dopo che Anabel l’ha scoperta e dopo le indagini di Fabiana?

La giovane messicana, nel frattempo, è molto combattuta: prova ancora qualcosa per Aurelio, ma non riesce a fidarsi del tutto e sa che suo padre non appoggerà mai la loro relazione.