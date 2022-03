Oroscopo: i segni più peccatori dello Zodiaco

Oroscopo, ecco i segni più peccatori dello Zodiaco secondo le stelle: in determinati periodi, questi segni potrebbero essere così.

L’oroscopo dà sempre alcune indicazioni generali sui vari segni dello Zodiaco, che potrebbero avere delle caratteristiche di base nonostante poi ogni persona sia unica e capace di determinare la propria vita.

Ma quali potrebbero essere quindi, secondo le stelle, i segni più ‘peccatori’ dello Zodiaco? Scopri se c’è anche il tuo nella lista, nonostante il termine ‘peccato’ lascia ampio spazio alle interpretazioni.

Oroscopo, ecco i segni più peccatori dello Zodiaco secondo le stelle

L’idea di ‘peccato’, spesso associata alla sfera religiosa, è piuttosto ampia e potrebbe avere sfaccettature diverse a seconda della cultura e della propria formazione; in questo senso, diciamo, viene utilizzato per indicare quei segni che magari potrebbero osare di più per raggiungere i propri obiettivi, oppure eccedere in qualcosa. Quali sono?

Ariete

L’Ariete è un segno che quasi sempre sa cosa vuole e dunque molto spesso mette davvero tutto in gioco per raggiungere un obiettivo o qualcosa che ha messo nel mirino, come magari un potenziale partner amoroso.

Probabilmente, molto spesso è anche eccessivo nei suoi comportamenti e non se ne rende nemmeno conto, come un vero fiume in piena fatto di buone intenzioni. In alcuni momenti non ha ben chiaro quali sono i limiti che si deve mettere in una relazione, anche se riesce in qualche modo a bilanciare e avere uno schema tutto suo fatto di regole e divieti; anche il troppo entusiasmo va contenuto, delle volte.

Cancro

Il segno del Cancro esagera spesso nella sfera lavorativa, arrivando ad essere ossessionato dai soldi quando si trova in una situazione incerta e indefinita; in determinati momenti potrebbe quindi tuffarsi a capofitto nel lavoro, senza lesinare le proprie energie, oppure tentare la fortuna, anche se poi riesce a capire quali sono le sue vere priorità.

Gemelli

Il ‘peccato’ del segno dei Gemelli è molto spesso quello della gola; a tavola, delle volte, non riesce a contenersi e mangia tantissimo, specie nei periodi di grandi stresss. Delle volte, fortunatamente riesce lui stesso a mettersi un freno e a capire quando sta davvero esagerando col cibo.