Rompicapo: quanti animali vedi? Guarda molto attentamente

Volete mettere alla prova la vostra mente? Proviamo a fare insieme questo rompicapo difficilissimo. Riesci a trovare tutti gli animali?

La mente va allenata proprio come se fosse un muscolo. Non bisogna sottovalutare gli esercizi di logica, in quanto nascondo ragionamenti capaci di essere associati alla vita di tutti i giorni. Il vostro cervello diventa abile e veloce, sulla base di esercizi e quiz svolti quotidianamente e – di conseguenza – applica quegli insegnamenti costantemente, permettendovi di sviluppare ottime capacità di problem-solving.

Una volta messo in chiaro questo, abbiamo deciso di proporvi un simpatico rompicapo, capace di stimolare la vostra attenzione e concentrazione visiva. L’obiettivo è molto semplice: dovete semplicemente osservare l’immagine ed individuare tutti gli animali nascosti nella figura. Sappiate che molti rinunciano: raramente gli utenti web riescono a focalizzare tutte le creature nascoste. Vediamo quanto siete perspicaci: risolvete il rompicapo.

Rompicapo – Soluzione

Veniamo al dunque: se state leggendo questo paragrafo, vuol dire che avete formulato una risposta. Siete pronti a scoprire se siete riusciti ad individuare tutti gli animali all’interno dell’immagine? Prima di rivelarvi la soluzione al rompicapo, ci teniamo a sottolineare che trovare o meno la soluzione non è simbolo di intelligenza. Ciò che viene stimolato con questi rompicapi fa riferimento a specifici processi cognitivi e metodi di ragionamento.

Esistono infatti personalità più scientifiche, altre creative e fantasiose. Alcuni quindi sono portati per lo svolgimento di test logico-matematici e visivi, altri invece sono imbattibili in rompicapi di tipo creativo e grammaticale. In ogni caso, ogni essere umano ha il potenziale per avere un margine di miglioramento. Continuate ad allenarvi. Ma bando alle ciance! Ecco la soluzione del rompicapo.

Gli animali presenti all’interno della figura sono 9! Avevate considerato la bambina? Ricordatevi che – per quanto il nostro egocentrismo ci impedisce di accettarlo – anche la nostra specie è animale, per questo motivo nel conteggio andava anche considerata la dolce fanciulla addormentata. Eravate riusciti a risolvere il rompicapo? Se la risposta è no, non temete: magari sarete più fortunati con il prossimo!