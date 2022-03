Love is in the air: Eda tradisce Serkan? La verità shock

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap del cuore che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 17 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda Love is in the air.

Dove la bella paesaggista ha scoperto di essere in dolce attesa e la cosa sta facendo impazzire il neo sposo, Serkan.

E’ diventato apprensivo in modo veramente incredibile e che nessuno si immaginava, ma per il momento nessuno ancora deve sapere della bella notizia.

Eda ha tradito Serkan!

Infatti tutti pensano che sia depressa perchè hanno visto delle sue reazioni esagerate ed anche perchè hanno notato delle pillole nella sua borsa, che ovviamente sono per il piccolo che porta in grembo e non perchè sia depressa.

Ha complicare tutto la situazione ci si mette anche Erdem che, durante una cena a casa Bolat, conferma che la donna ha questo problema, e l’accusa anche che ha tradito il suo neo sposo.

E l’altro uomo è Cenk, mettendo paura e spavento agli altri presenti, ed ovviamente lasciandoli senza parole.

La bella paesaggista nega assolutamente tutto perchè non è mai successo nulla, e sà perfettamente che Serkan non prende bene queste insinuazioni.

Per quanto riguarda, invece, Aydan è assolutamente convinta che Pina, la nipote, sia in dolce attesa e sta cercando in tutti i modi di farla confessare.

Ovviamente dopo alcune domande, Pina si arrabbia perchè non è lei che è in dolce attesa, e anche perchè pensa questo fatto di lei.

La cena doveva essere un momento allegro per festeggiare Yadigar ma è diventata una sorta di incubo per tutti.

Le accuse rivolte ad Eda era assolutamente non vere, come sappiamo, e non solo, Aydan per sembrare ancora più bella agli occhi della suocera ha fatto alcuni ritocchi estetici.

Ma la donna inizia ad avere una reazione allergica a quello che ha fatto ed il suo volto è irriconoscibile.

Ultimo dettaglio, che non è assolutamente una piccola cosa, Kemal ancora non ha detto nulla alla madre sulla paternità di Serkan.

Insomma ci sono ancora mille intrecci che dobbiamo scoprire quindi l’appuntamento è sempre per domani alle 16.55 circa sua Canale 5 per vedere come si svilupperanno.