GF: Jessica Selassiè ecco la sua trasformazione nel corso del programma

GF Vip, Jessica Selassiè: ecco la sua trasformazione nel corso del programma, grande protagonista di questa edizione.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha messo in luce tantissimi personaggi, tra cui sicuramente anche le tre sorelle Selassiè Jessica, Lulù e Clarissa; le tre, entrate come un unico concorrente, hanno poi fatto il loro singolo percorso, lasciando sicuramente il segno all’interno del programma.

Se Clarissa è uscita prima delle altre, Lulù è stata spesso al centro dell’attenzione, specie per la sua storia d’amore con Manuel; ha colpito il pubblico anche l’evoluzione di Jessica, che col passare delle settimane si è messa sempre di più in luce.

GF Vip, Jessica Selassiè e l’evoluzione all’interno del reality show

Così come le due sorelle (specie Lulù) anche Jessica è sicuramente cresciuta tantissimo nei tanti mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, che l’hanno sicuramente portato tantissima esperienza di vita.

Al pubblico, guardando indietro al momento in cui Jessica è entrata con le sorelle nella casa, non è sfuggita la trasformazione della Selassiè, che ha via via anche cambiato look dando spazio alla sua bellezza e alla sua personalità.

Dopo essere stata interessata ad Alessandro Basciano, che però si è avvicinata subito alla sua amica Sophie Codegoni, Jessica ha mostrato parecchio interesse per Barù, che via via nonostante le sue resistenze si è aperto con la giovane principessa.

L’entrata nella casa di Barù negli ultimi mesi ha segnato l’inizio dell’ultima fase del percorso di Jessica nella casa, che l’ha vista indossare outfit eleganti e sorprendenti, capace di enfatizzare totalmente la sua bellezza.

Jessica ha sicuramente lasciato il segno nella casa di Cinecittà ed è pronta a prendersi la scena anche fuori dal Grande Fratello, magari iniziando altri progetti; chissà che presto non la si possa vedere in televisione con qualche particolare format, magari proprio insieme alle altre sue due sorelle.

Quanto al rapporto con Barù, alla fine scatterà la scintilla tra i due, oppure Jessica riuscirà a trovare l’amore con un altro uomo?