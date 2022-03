Uomini e Donne, Angela ed Antonio: ecco cosa succede dopo il matrimonio di una delle tante coppie formatesi al dating show.

La loro è stata sicuramente una delle più belle storie d’amore proposte da quest’anno dal dating show di Canale 5; dopo essersi frequentati, Angela ed Antonio hanno deciso di uscire insieme dal programma, per vivere la loro storia d’amore lontano dalla telecamere.

Il loro rapporto si è evoluto sempre di più, fino ad arrivare ad un matrimonio lampo di cui i due hanno parlato anche ospiti in studio; la coppia ha costruito tantissimo insieme, anche se pare non manchino i litigi.

Uomini e Donne, Angela ed Antonio: ecco cosa succede dopo il matrimonio, le parole alla rivista ufficiale del programma

Come spesso succede, Uomini e Donne Magazine ha intervistato degli ex-partecipanti al dating show e questa volta è toccato proprio ad Angela Paone e Antonio Stellacci, che come detto si sono sposati.

I due, fuori dal programma, hanno portato il loro rapporto ad un livello successivo ed ora sono davvero felicissimi, anche se come in tutte le coppie (ed è naturale che sia) non mancano i litigi e le incomprensioni.

“Litighiamo, ma solo per amore. C’è stata una sola discussione causata dal fatto che io ho sempre prestato più attenzione agli altri che a me stessa” spiega Angela al Magazine, sottolineando come il loro rapporto sia dunque sano e che litigi e incomprensioni non fanno altro che rafforzare il loro amore.

Sulla stessa linea d’onda il marito, nonché appunto ex-cavaliere, che ha definito il loro rapporto “vivace e mai scontato”, causato anche dai due caratteri abbastanza forti che hanno.

A quanto pare, dopo il matrimonio, Angela e Antonio hanno anche altri progetti, tra cui quello di avere un figlio. “C’è e va avanti. Desideriamo davvero tanto dei figli” spiega Angela, con Antonio che conferma e che sottolinea come sua moglie riesca davvero a portarlo ad una fase della sua vita che pensava ormai fosse superata.

Riguardo all’attualità del programma, Angela ci ha tenuto solamente a difendere Sara, che ha avuto modo di conoscere proprio in studio e con cui ha stretto un rapporto d’amiciza.