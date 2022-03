Una Vita, Indalecia e Jacinto in intimità: la situazione si fa bollente fra la cugina di Marcelina e il suo consorte, le anticipazioni.

Continuano i colpi di scena alla soap spagnola di Canale 5. Come abbiamo visto, Antonito è partito per il Marocco, nonostante il timore per la missione diplomatica a cui è stato chiamato e per il volo in aeroplano; alla fine, anche Lolita si è convinta, nonostante sia preoccupatissima per il marito.

Nel frattempo, Anabel va a cavallo con Natalia, incontrando Aurelio; l’uomo ha intenzione di fare sul serio con lei e vuole di nuovo averla al suo fianco. L’amore domina la scena nella soap, perché anche Indalecia e Jacinto sono in intimità…le anticipazioni.

Una Vita, Indalecia e Jacinto in intimità: le anticipazioni per la soap

Jacinto è ormai da diverso tempo lontano da Marcelina: la moglie, partita per Barcellona per occuparsi di un suo zio malato, lo ha lasciato da solo ad Acaçias e lui ne sente molto la mancanza.

Il portinaio comincia anche a soffrire della mancanza d’intimità con la moglie e viene sempre più tentato dalla cugina di Marcelina, Indalecia, che in vece di sua moglie lo riempie di attenzioni e premure.

Servante è a conoscenza dei problemi con la passione di Jacinto, e anche Fabiana comincia a sospettare visto il comportamento strano del portinaio; le attenzioni di Indalecia verso Jacinto si faranno sempre più esplicite, tanto che la donna organizzerà per lui una particolare cena.

Sempre più intimi, Jacinto è sul punto di cedere alla tentazione, ma i due verranno scoperti da un ritorno a sorpresa nel quartiere: Benigna, madre di Indalecia e zia di Marcelina, è tornata ad Acaçias ed ha scoperto della cena. Come reagirà l’anziana donna vedendo Indalecia e Jacinto così vicini? Il suo arrivo metterà sicuramente un freno ai due.

Tornando ai signori, Miguel decide di continuare a difendere Camino nella sua battaglia legale per l’eredità di Ildefonso, mentre Marcos deve guardarsi le spalle sia dai Quesada che da Genoveva, che è venuta a sapere del suo passato in Messico; inizialmente, il Bacigalupe è stato un sicario di don Salustiano Quesada, il padre di Aurelio.