Studio Battaglia anticipazioni: Arriva la confessione shock

Ecco tutte le anticipazioni sulla seconda puntata di Studio Battaglia: Anna e Alberto ad un passo dal divorzio, spunta una verità shock. Vediamo insieme di cosa si tratta e cosa accadrà nella fiction.

Una delle serie tv più amate del momento è sicuramente Studio Battaglia, siamo solo alle seconda puntata ma il pubblico a casa sembra già essere ipnotizzato dalla fiction. La serie va in onda il martedì’ su Rai1 e parla del mondo degli avvocati, all’interno del cast ci sono moltissimi attori noti, come ad esempio Thomas Trabacchi, Barbara Bobulova, Massimo Ghini e Giorgio Marchesi.

Quello che ora tutti si chiedono è cosa accadrà nella seconda puntata che andrà in onda il 22 marzo in prima serata. Ecco perché oggi vi sveleremo tutte le anticipazioni sul prossimo episodio, a quanto sembra ci saranno moltissimi colpi di scena.

Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata di Studio Battaglia? Vediamolo insieme.

Anticipazioni, ecco cosa accadrà nella seconda puntata di Studio Battaglia

Da quanto dicono le anticipazioni saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo, verranno messi in discussione diversi rapporti importanti e alcuni dei protagonisti vivranno delle vere e proprie crisi. Anna Battaglia riceverà dal marito Alberto una notizia che la farà andare su tutte le furie, i due subiranno una vera e propria crisi matrimoniale.

Intanto Anna si consolerà in fretta grazie a Massimo, con il quale troverà subito un bel feeling. I due avranno un segreto da nascondere per quanto riguarda il loro passato. Ma non solo, anche la piccola Viola subirà una crisi sentimentale, la ragazza deciderà di non sposare più Alessandro per colpa di sua sorella Nina.

Passando alle questioni legali, nella prossima puntata gli avvocati avranno a che fare con un caso piuttosto particolare: una donna vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati dall’ex marito.

Invece il secondo caso sarà incentrato su un’importante onorevole che vuole divorziare dal marito fedifrago. Insomma saranno sicuramente casi legali che non ci faranno annoiare.

Per scoprire cosa succederà non ci resta che aspettare il 22 marzo, voi cosa pensate?