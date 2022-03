Rompicapo: sai dire chi sta mentendo in questa immagine? Impossibile

Rompicapo, sai dire chi sta mentendo in questa immagine? Veramente quasi impossibile rispondere, mettiti alla prova.

Continuano ad emergere sul web divertenti sfide che ci invitano a spremere le meningi e a ragionare, cercando di trovare una soluzione al complicato enigma proposto.

Questa volta, il rompicapo sfida il lettore a sfoderare le sue doti da detective e a capire chi dei due personaggi raffigurati nell’immagine sta mentendo; riesci a capire chi lo fa? Veramente difficile dare una risposta.

Rompicapo, sai dire chi sta mentendo in questa immagine? L’ardua sfida

Anche nella vita di tutti i giorni, certe volte, è difficile capire se la persona che ci troviamo davanti stia mentendo oppure no. Agendo sempre in buona fede, noi dal canto nostro non dovremmo avere problemi, ma questo rompicapo ci chiede di capire chi tra i due personaggi dell’immagine sta mentendo.

Come si vede, viene raffigurata una coppia a cena: i due si tengono per mano e lei dice a lui che lo ama, mentre lui dice a lei che è la sua vita. Frasi comunissimi fra due innamorati, ma uno dei due sta mentendo: riesci a capire chi?

La sfida è piuttosto ardua e anche se si potrebbe tirare ad indovinare, cerchiamo di ragionare; la differenza la fanno, come spesso succede, i dettagli raffigurati, non potendo avere a disposizione il tono della voce.

Sei riuscito, attraverso il ragionamento, a capire chi mente? Se sei in alto mare, proviamo a darti un indizio dicendoti di focalizzarti sulla borsetta della donna, il cui contenuto viene svelato dall’immagine seguente.

Come si vede, la donna è intenta a mettere una mano nella borsetta che, se caduta, rivela il contenuto al suo interno; è proprio qui che si trova il dettaglio decisivo per arrivare alla soluzione. Lo hai trovato?

A tradire, dunque è la donna: è questa la risposta giusta e lo si può capire dalla foto presente nella borsetta che lo ritrae insieme ad un altro. Lei pare stia mentendo al suo partner e lo tradisca, anche se magari, chissà, lo ama comunque davvero…