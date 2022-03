Zodiaco: non trattare mai con indifferenza questi segni

Alcuni segni zodiacali sono molto più suscettibili di altri: ecco quali non vanno assolutamente trattati con indifferenza.

Esistono segni zodiacali più sensibili di altri, alcuni hanno bisogno di affetto, altri amano passare ore in solitudine. Fondamentalmente, tutti e 12 sviluppano determinate peculiarità e caratteristiche, associabili a tutti coloro che nascono sotto la stessa costellazione. Oggi, in particolare parleremo dell’indifferenza. Quella sensazione che si prova di fronte ad un messaggio senza risposta, quel malessere in seguito ad un sorriso mancato. Alcuni segni zodiacali sono molto suscettibili di fronte all’indifferenza. Stiamo parlando di Gemelli, Ariete e Sagittario.

Oroscopo: non trattare questi segni con indifferenza

Gemelli

I nati sotto questo segno sono generalmente molto liberi. Fondamentalmente, la loro filosofia di vita si può riassumere in “vivi e lascia vivere”. Nonostante l’indole aperta e accogliente, anche loro necessitano di attenzioni. In sostanza, se conoscete un Gemelli e decidete di donare amore e affetto, pensateci bene perché quest’ultimo si abituerà a queste calde energie. Nel momento in cui dovesse avvertite un distacco, probabilmente andrà su tutte le furie, pretendendo le stesse attenzioni che riservavate loro in origine.

Ariete

L’indifferenza è quell’atteggiamento capace di scatenare fulmini e saette nella personalità di un Ariete. I nati sotto questo segno sono molto diretti, schietti ed amano il confronto. Soprattutto nella relazione, se qualcosa non va – decidere di distaccarsi e interrompere la comunicazione, risulta particolarmente controproducente per gli Ariete. A quel punto, sarà difficile tornare indietro. Quanto si parla di loro, la relazione – che sia amicale oppure relazionale – cela un unico segreto fondamentale: il dialogo.

Sagittario

Sembrano spensierati e sereni, in realtà nascondo anche loro insicurezze profonde. L”indifferenza non li fa andare su tutte le furie, ma più semplicemente li ferisce. Il Sagittario è abituato a dialogare e a riservare particolare affetto alle persone che più ama, nel momento in cui si dovesse sentire rifiutato, verrà toccato nel profondo dalle vostre azioni. A fronte di questo, se ci tenete davvero alla sua felicità, rispondete a quel messaggio, ricambiate quell’abbraccio, accogliete quel sorriso. Una volta ferito, il Sagittario non torna indietro.