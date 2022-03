Jessica Selassiè: ecco la cifra shock che ha vinto al Gf!

Jessica Selassiè, ecco la cifra shock che dovrebbe aver vinto al Grande Fratello Vip: alla fine a trionfare è stata una delle principesse.

Dopo tantissimi mesi di Grande Fratello Vip, abbiamo finalmente assistito all’incredibile finale, che ha visto trionfare Jessica Selassiè su Barù (suo interesse amoroso) e Davide Silvestri.

Il pubblico ha decisamente apprezzato il percorso della principessa all’interno della casa, che è cresciuta moltissimo e ha rappresentato davvero tantissime ragazze; ma sapete la cifra che dovrebbe aver vinto?

Jessica Selassiè, ecco la possibile cifra shock che ha vinto al Grande Fratello Vip

Il reality show di Alfonso Signorini è sicuramente una vetrina importantissima per i tanti vipponi partecipanti, che dopo essere stati protagonisti nella casa spesso ritornano anche al centro del mondo dello spettacolo.

Oltre a questo, il GF Vip offre la possibilità, come noto, di vincere una somma in denaro e di ricevere un cachet (accordato in precedenza) a seconda del tempo trascorso nella casa.

A quanto pare Jessica, insieme alle due sorelle, ha sempre detto di essere una delle meno pagate del reality, anche se ha inoltre manifestato la volontà di aiutare la famiglia coi soldi guadagnati.

Alcune testate riportano come, tra cachet settimanale per la presenza nella casa e montepremi finale, Jessica abbia portato a casa una cifra vicina ai 190 mila euro; una somma importante, che deve essere sicuramente aggiunta al grande bagaglio d’esperienza umana che la giovane principessa ha accumulato all’interno della casa.

Per Alfonso Signorini, è stato proprio il percorso di maturazione Jessica dentro la casa a far sì che il pubblico la scegliesse come vincitrice; nella finalissima è stata sin da molto prima della sua proclamazione come vincitrice una delle favorite, insieme a Davide Silvestri (arrivato secondo e molto acclamato dal pubblico).

In cima a tutti ci sono arrivati quindi due ragazzi, che si sono messi in gioco senza però mai oscurare gli altri; una qualità parecchio apprezzata dal pubblico, in una casa sicuramente piena di personalità forte. Finito il GF, cosa farà ora Jessica? Il pubblico non vede l’ora di continuare a scoprirla e di rivederla in tv.