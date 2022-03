Doc 2 ultima puntata: Luca Argentero anticipa tutto!

L’attore protagonista non riesce a trattenersi: arriva lo spoiler scioccante da parte di Luca Argentero sulla fiction Doc – Nelle tue mani.

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani ha decisamente conquistato ogni record di share, i telespettatori si sono talmente appassionati alla fiction da trasformarla in una vera e propria droga serale. Protagonista indiscusso rimane Luca Argentero nei panni dell’incredibile Andrea Fanti. In questa seconda stagione, abbiamo potuto assistere a diversi colpi di scena, soprattutto grazie all’argomento pandemia e al giallo costruito intorno alla morte di Lorenzo.

Il nostro amato Doc infatti, sta facendo di tutto per coprire le azioni della figlia, la quale – in un momento di tensione – ha staccato la bombola d’ossigeno dello specializzando, per riservarla ad un’altra paziente. Così i fan della serie hanno detto per sempre ‘addio’ all’avvenente e simpatico Lorenzo. Ma non è finita qui: intrighi, delusioni, complicazioni, pazienti importanti. Cosa può succedere ancora? Come si dice “il male non arriva mai da solo”: la verità su Lorenzo verrà a galla? E’ lo stesso Luca Argentero a rivelare tutto.

Doc – Nelle tue mani 2: Argentero spoilera il finale!

“Niente sarà più come prima” – sono state le parole di Luca Argentero. Ma cosa significa questo? Ha connotato negativo oppure positivo? Sicuramente le trame devono aver previsto una risoluzione del giallo su Lorenzo Lazzari. Andrea Fanti non potrà coprire la figlia ancora a lungo, soprattutto perché il dottore sta perdendo progressivamente credibilità all’interno del reparto. Giulia l’ha addirittura sensibilizzato ad andarsene. Doc perde terreno, trascinato a fondo dall’azione imprudente della figlia. “Le cose non sembrano andare bene” – continua l’attore – “La verità su Lorenzo verrà a galla? Solo due giorni per scoprirlo, ma niente sarà più come prima”.

Nel frattempo, cast e vertici Rai hanno confermato la realizzazione di una terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Del resto, al contrario di quanto capita di consueto, la seconda stagione ha fatto addirittura più ascolti della prima! Per questo motivo, i produttori hanno pensato di investire in una terza stagione. A questo punto, ci auguriamo di non dover aspettare l’uscita dei nuovi episodi prima di capire quali risvolti avranno l’intrighi proposti nella seconda stagione. L’appuntamento per l’ultimissima puntata di Doc è previsto per giovedì prossimo. Chissà cosa succederà!