Miriana Trevisan, il drammatico racconto: “ho rischiato di morire”

Miriana Trevisan torna a parlare dopo la sua eliminazione dal Gf Vip. La showgirl ha scioccato i fan con una confessione drammatica a Verissimo “Ho rischiato di morire”. Ecco le sue parole e cosa è accaduto all’ex concorrente.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del Gf Vip, per la gioia dei fan a trionfare è stata Jessica Salassiè, l’amata principessa si porterà a casa ben 50mila euro.

Intanto sul web continuano a parlare di Miriana Trevisan, la donna è tornata al centro dell’attenzione per via della sua storia con Biagio D’anelli, tutti pensavano che una volta usciti avrebbero avrebbero portato avanti la relazione, ma purtroppo qualcosa è andato storto.

Non è chiaro cosa sia realmente accaduto tra i due, ma subito dopo la sua eliminazione, hanno troncato ogni tipo di rapporto.

Ora la showgirl è tornata a far parlare di se per via di un’altra questione, decisamente molto più drammatica, la verità è venuta a galla durante la sua recente intervista a Verissimo.

Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato Miriana.

Miriana Trevisan a Verissimo “ho rischiato di morire”

Qualche giorno fa Miriana Trevisan è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl, oltre a parlare della sua esperienza al Gf Vip, ha anche confessato di una malattia che l’ha segnata profondamente.

L’ex gieffina ha rivelato che in quel periodo si è trascurata moltissimo, fino ad arrivare al punto di non ritorno, per fortuna è riuscita ad alzarsi e a combattere anche grazie all’amore per suo figlio e della sua famiglia.

Purtroppo Miriana oltre a dover affrontare il suo malessere fisico ha dovuto fare i conti con un altro dispiacere: la malattia del padre. La Trevisa pur di stare vicino all’uomo ha deciso di interrompere le cure e di mettere in secondo piano la sua operazione.

La decisione di annullarsi completamente l’ha portata quasi alla morte, da quel momento è passato poco più di un anno e Miriana ricorda alla perfezione quei giorni drammatici.

L’ex volto di non è la Rai doveva sottoporsi ad un’operazione piuttosto complicata, ovvero l’asportazione dell’utero, ma pur di stare accanto all’uomo che l’ha cresciuta ha deciso di rimandare il tutto. Purtroppo sui padre non è riuscito a sopravvivere e per Miriana è stata davvero dura andare avanti.

Per fortuna grazie all’amore di suo figlio e della sua famiglia è riuscita a riprendersi e a combattere quel brutto male.