Dieta: come perdere 4 kg in 7 giorni senza troppo impegno

Un cereale di alta digeribilità, amico della flora intestinale e alleato dei disturbi gastrointenstinali. Con la dieta del riso si possono perdere in 7 giorni, 4 kg e senza fare troppa fatica.

Il riso è un alimento molto importante per la salute del nostro organismo. Ottimo per superare i disagi gastrointestinali, regola la flora intestinale ed è molto digeribile. Un alleato per la ritenzione idrica e per chi ha problemi d’ipertensione essendo povero di sodio.

Di alta digeribilità ma con una grande sensazione di sazietà dopo averlo ingerito è sicuramente un ottimo alleato nelle diete. Qui di seguito un esempio di regime dietetico dove l’indiscusso protagonista è proprio il riso. Si può alternare pasta e riso rispettando le quantità ed è un regime dietetico da ripetere spesso durante l’anno. La settimana ideale è la seguente:

Lunedì

Colazione: un frutto, marmellata con una fetta biscottata, un bicchiere di latte anche vegetale. Spuntino: yogurt magro. Pranzo: 60 gr di riso bollito, 2 zucchine al vapore, 200 gr petto di pollo alla griglia, insalata mista. Merenda: un frutto. Cena: 200 gr di salmone al vapore, broccoli al vapore, una galletta di riso.

Martedì

Colazione: un bicchiere di latte oppure tè con miele, un frutto, 3 biscotti integrali Spuntino: frutta fresca. Pranzo: 200 gr di merluzzo al vapore, insalata mista, 1 patata al vapore, una galletta di riso. Merenda: yogurt magro. Cena:50 gr di riso integrale, insalata mista, un uovo sodo.

Mercoledì

Colazione: un bicchiere di latte oppure un tè con miele, un frutto e cereali integrali. Spuntino: yogurt magro. Pranzo: 150 gr di petto di tacchino alla griglia, 200 gr spinaci bolliti conditi con olio e limone e una galletta di riso. Merenda: frutta fresca. Cena:minestrone di verdure, 50 gr di ricotta , una galletta di riso

Giovedì

Colazione:un bicchiere di latte oppure tè con miele, un frutto, marmellata con una fetta biscottata. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: 60 gr di ricotta, 2 gallette di riso, insalata mista. Merenda: yogurt magro. Cena: 80 gr riso basmati con zucchine, 50 gr di bresaola.

Venerdì

Colazione:un bicchiere di latte oppure un tè, un frutto, 3 biscotti integrali. Spuntino: yogurt magro. Pranzo: 2 uova sode, 2 gallette di riso, insalata mista. Merenda: frutta fresca. Cena: 80 gr di riso integrale con gamberi, insalata mista.

Sabato

Colazione:un bicchiere di latte o tazza di tè, un frutto, marmellata con una fetta biscottata. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: 80 gr di riso integrale con zucchine, peperoni arrostiti. Merenda: yogurt magro. Cena: Minestrone di verdure, 100 gr di prosciutto crudo.

Domenica

Colazione: una tazza di tè con miele o un bicchiere di latte, un frutto e 3 biscotti. Spuntino: yogurt magro. Pranzo: 60 gr riso allo zafferano, insalata mista, 50 gr di bresaola. Merenda: frutta fresca. Cena: zuppa di legumi e insalata mista.