Una Vita anticipazioni, Aurelio rivela tutto: le parole del Quesada fanno chiarezza sul passato in Messico di alcuni personaggi.

Tra drammi e comicità, continuano a svilupparsi le trame di Una Vita. Dopo la titubanza iniziale, Lolita sembra essersi convinta e appoggiare la partenza per il Marocco di Antonito; Liberto, invece, è pronto a difendersi dagli attacchi di Genoveva, che ha pubblicamente accusato di aver rubato una lettera inviatagli da Felipe.

La dark lady è pronta a vendicarsi del marito di Rosina, mentre è sempre più vicina ai Quesada; Aurelio, in particolare, le fa una confidenza circa il rapporto della sua famiglia con Marcos Bacigalupe.

Una Vita anticipazioni, Aurelio rivela tutto: le parole su Marcos

Sin dall’arrivo nel quartiere dei Quesada, abbiamo visto quanto Marcos fosse legato a questa famiglia e quanto volesse che stesse il più possibile lontano da lui. Alla fine, cedendo alla pressione di don Salustiano Quesada, ha accettato di formare una società col figlio Aurelio, che resta comunque per lui un socio sgradito.

Proprio per questo, il Bacigalupe valuta con attenzione la posizione di Genoveva, che si è pericolosamente avvicinata ai Quesada; Marcos proverà a sfruttare la situazione a suo vantaggio, per difendersi da Aurelio e liberarsi finalmente di lui, ma in realtà la Salmeron pare tramare proprio con Aurelio, che arriva a confidarle un dettaglio che potrebbe tornarle utile.

A quanto pare infatti, il rapporto che lega Marcos ai Quesada è piuttosto particolare: negli anni messicani, è stato un mercenario di don Salustiano e probabilmente coinvolto in situazioni poco oneste.

Marcos è quindi per forza di cose condizionato dai Quesada, con Aurelio pronto a sfruttare nuovamente questa situazione a suo vantaggio, come già successo proprio in precedenza. Che ci sia lui dietro la morte di Felicia, morta per avvelenamento (e non per cause naturali, come ha messo in mostra l’autopsia) da diverso tempo?

Marcos ha giurato di vendicarla ed ha affidato al commissario Mendez il compito di indagare; il destino dell’uomo potrebbe dunque intrecciarsi di nuovo con quello di Genoveva, che si è legata ai Quesada e potrebbe di nuovo mettere i bastoni tra le ruote alle indagini di Mendez.