Occhiaie: ecco come nasconderle bene e facilmente

Borse e occhiaie sono l’incubo di ogni essere umano. Oggi vi sveliamo un trucchetto per eliminarle definitivamente dal nostro viso.

Immaginate: vi alzate la mattina, siete pieni di impegni di lavoro, il sonno è stato tutt’altro che rigenerante. Vi avvicinate allo specchio e rimanete scioccati dalla profondità delle vostre occhiaie, un fastidioso alone nero-violaceo circonda l’occhio, appesantendo lo sguardo. Cosa fare a questo punto? Semplice, potete rimediare con un velo leggero di trucco. Il problema delle occhiaie non è così semplice da risolvere, esse infatti possono avere origine da diversi fattori: poche ore di sonno sì, ma anche stress, genetica, cambiamenti stagionali e atmosferici, carenze vitaminiche e così via. A fronte di questo, bisogna munirsi di correttore, fondotinta e simili, seguendo i trucchetti più efficaci per mimetizzarle. Vediamo insieme qualche consiglio utile.

Occhiaie: ecco come nasconderle con il trucco

Prima di tutto, il colore del correttore utilizzato è fondamentale: mai scegliere una texture troppo chiara e – soprattutto – evitare i correttori con un sottotono beige, in quanto potremmo andare ad ingrigire l’occhiaia, peggiorando la situazione. Sarebbe meglio prediligere un sottotono aranciato (senza esagerare), in modo da contrastare il colore viola dell’occhiaia. Una volta applicato il correttore, potete massare sopra un velo di fondotinta, in modo da rendere il vostro incarnato omogeneo.

Un altro consiglio utile fa riferimento al tipo di correttore scelto: se – ad esempio – vogliamo nascondere qualche brufoletto o imperfezione, consigliamo di scegliere correttori più secchi, in modo che siano più coprenti ed abbiano maggiore efficacia sull’imperfezione. Se invece vogliamo mimetizzare le occhiaie, è meglio propendere per un correttore cremoso o liquido. Perché? Semplice: un correttore più secco andrebbe ad evidenziare eventuali rughe intorno agli occhi, rendendo il nostro sguardo spento e sgradevole. Un correttore cremoso invece illuminerà lo sguardo e darà nuova vita al contorno occhi.