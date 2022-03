Massimo Giletti: la dichiarazione shock che nessuno si immaginava!

Il famoso giornalista e presentatore Massimo Giletti svela un lato privato della sua vita. Un legame con una donna speciale da circa 10 anni.

Alle domande circa la sua vita privata e se c’è un amore lui risponde che è legato da anni a una donna che lui considera un grande amore. Sono circa 10 anni che fa parte della sua vita.

Lui definisce questa donna un “giardino segreto”,“sentimento al riparo” e “un’ancòra” come una certezza nella sua vita da cui ritornare ogni volta. Un qualcosa che preferisce non condividere con le persone esterne alla sua vita.

Massimo Giletti nella sua vita amorosa è sempre alla continua ricerca di un nuovo volto, di un innamoramento e di altro. Spesso si intrappola in situazioni complicate e si definisce lui stesso un “pasticcione”, ma le tante emozioni che ha vissuto nella sua vita sono sempre state intense e bellissime.

Ama la vita travolgente e non tollera la quotidianità e la routine, dannose per le emozioni. Difficilmente riesce a superare questa monotonia nei rapporti. Sin da giovane ha provato questi sentimenti e la prima vera e importante relazione c’è stata quando aveva già 20 anni.

Spesso i fotografi lo hanno immortalato con varie donne ma voci dicono che questa donna sia la sua ex fidanzata con la quale è stato paparazzato a Roma, uscendo dal Cinema Adriano.

Il nome della donna sarebbe Angela Tuccia. Certo dichiarare che questa donna sia per lui “un’ancòra dalla quale tornare” e dichiarare che è sempre alla ricerca di un innamoramento, di un nuovo volto, di altro, non è certo rassicurante per lei.

Le dichiarazioni del giornalista sono sincere e spontanee e forse non si rende conto che le sue parole potrebbero far soffrire qualsiasi donna innamorata.

Per ora non possiamo fare altro che augurare ad entrambi una vita lunga e felice insieme al di là delle distrazioni che sono sempre dietro l’angolo per Massimo Giletti.