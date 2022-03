Alfonso Signorini: ecco le parole shock su i vari concorrenti

La finale del Gf Vip è sempre più vicina, intanto Alfonso Signorini ha detto la sua opinione sui vari vipponi. Le sue parole hanno scioccato tutti, scopriamo nel dettaglio cosa ha confessato il noto presentatore.

Questa sera andrà in onda su canale 5 la finale del Gf Vip, il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire quale sarà il concorrente che si porterà a casa il ricco montepremi. Intanto Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è scagliato contro alcuni vipponi.

Stando a quanto dice il noto conduttore l’atteggiamento dei concorrenti è risultato negativo per la trasmissione, soprattutto per quanto riguarda alcune affermazioni definite razziste e omofobe dalla maggior parte dei telespettatori.

Le sue dure parole non sono di certo passate inosservate e sul web sono state riportate da moltissimi fan. Siete curiosi di scoprire che cosa ha detto Alfonso Signorini? Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Alfonso Signorini si scaglia contro alcuni vipponi “non hanno autoironia”

Mancano pochissime ore al gran finale del Gf Vip, proprio oggi Alfonso Signorini si è ritrovato al centro dei riflettori per via di una sua recente intervista, risultata piuttosto dura nei confronti di alcuni concorrenti.

Sia i fan del programma che i telespettatori non si aspettavano che il noto conduttore potesse attaccare in questo modo i vipponi, soprattutto perché fino a qualche giorno fa li difendeva a spada tratta.

Il direttore del settimanale Chi si è scagliato contro alcuni concorrenti definendo stupidi i loro comportamenti e i loro modi di fare. Signorini ha fatto chiaramente capire di non essere d’accordo con le frasi omofobe e razziste pronunciate dai vip, anche se ha sempre ammesso di non voler appesantire il programma con squalifiche ed eliminazioni.

Senza troppi giri di parole Alfonso ha ammesso “Ad un certo punto la situazione era sfuggita di mano”. Ma non solo il conduttore è anche tornato a parlare di Katia Ricciarelli, probabilmente la concorrente più criticata del reality.

Moltissimi fan hanno richiesto più volte la squalifica immediata della cantante lirica, dopo che questa in diverse occasioni ha utilizzato parole omofobe e razziste, purtroppo nessuno è mai intervenuto o ha fatto qualcosa per cercare di calmare l’animo della donna.

Proprio su di lei Alfonso ha detto “Katia Ricciarelli dimostra che l’archetipo della nonnina di Cappuccetto Rosso non esiste: si associa l’idea della persona più che matura alla quintessenza della bontà e dell’accoglienza, ma lei è tutto fuorché buona e accogliente”

Per concludere il conduttore ha confermato che quest’anno i concorrenti non sono stati in grado di prendere il reality con leggerezza e serenità, al contrario sono risultati poco autoironici e piuttosto pesanti.