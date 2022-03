Stelle: loro sono i segni più drammatici dello Zodiaco

Vediamo insieme quali sono i segni che maggiormente enfatizzano un avvenimento triste e sono la drammaticità fatta persona.

Come sappiamo la nostra data di nascita, con il relativo segno zodiacale può influenzare moltissimi aspetti della nostra vita.

In questo caso possiamo vedere che cosa accade per quanto riguarda la parte drammatica, dove alcuni segni lo sono molto più di altri.

Quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere quali sono e se per caso anche noi rientriamo in questa lista.

Oroscopo: i segni più drammatici

Per questi segni la parola principale è la teatralità in tutto quello che gli o le succede nella vita.

Il primo segno è quello dei Gemelli, che adorano essere al centro dell’attenzione sempre e molto spesso sono visti come segno molto forte.

Ma spesso capiscono anche che stare da una parte può portare molti più vantaggi del solito ma non ci riescono assolutamente.

In questo momento viene fuori il loro lato aggressivo e successivamente la teatralità nel raccontare un avvenimento triste, perchè solamente a loro è successo così.

Il segno successivo è quello del Capricorno, che ha un cuore tenerissimo ma allo stesso tempo super misterioso.

Ha sempre cura di tutte le persone che gli sono care, ma se viene ferita o tradita è la fine oltre ad arrabbiarsi tira fuori il lato drammatico.

Sembra quasi di partecipare ad un film per quanto esagera e porta all’esasperazione qualsiasi comportamento.

Il successivo segno è quello del Leone, ovvero il segno drammatico di tutto lo zodiaco, che ha sempre bisogno di catturare l’attenzione su di se.

Non ne può fare assolutamente a meno sia per i momenti divertenti della vita che per quelli più triste che con lui diventano un film melodrammatico.

L’ultimo segno è quello dello Scorpione, che ha un temperamento forte ma che in alcune situazioni diventa super drammatico.

Forse, primo o poi, riuscirà a gestire le sue emozioni e vivrà la vita in modo normale, ma per il momento è tutto un film drammatico.

E voi siete uno di questi segni e vi siete riconosciuti oppure conoscete qualcuno che lo è? Oppure non rientrate in questa particolare e singolare classifica?