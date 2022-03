Una Vita anticipazioni, José non lo sopporta assolutamente: il marito di Bellita non appare per nulla convinto, ecco cosa succede.

Il nuovo appuntamento con Una Vita appare davvero imperdibile, considerato l’evolversi delle trame di questi ultimi giorni. Come abbiamo visto, Liberto sospetta che Genoveva abbia rubato la lettera inviatagli da Felipe, accusandola in pubblico e scatenando l’ira della dark lady, pronta a vendicarsi.

Nel frattempo, Lolita è assolutamente sconvolta dalla proposta fatta dal Ministero della Guerra ad Antonito, prescelto per andare in Marocco per una missione diplomatica; dopo essere tornati alla serenità, nuovi problemi per i Palacios. Ma quanto a casa Dominguez invece? José sembra davvero non sopportarlo e nutre forti dubbi; ecco le anticipazioni per la soap.

Una Vita anticipazioni, José non lo sopporta assolutamente: ecco cosa succede

A sorpresa, nel quartiere è arrivato un nuovo personaggio: Ignacio, un giovane che si è presentato alla porta dei Dominguez dicendo di essere il figlio della sorella di Bellita.

Dopo lo sbigottimento iniziale, Bellita ha accolto il nipote con grande entusiasmo e pare che non sia l’unica; Alodia, la domestica, è rimasta subito affascinata da questo nuovo giovane, per cui sembra avere già un debole.

Chi non pare per nulla convinto del giovane è invece José, che sembra proprio non sopportare Ignacio; purtroppo per lui, Bellita ha proposto al nipote di trasferirsi da loro e lo ha convinto, dopo vari tentennamenti, ad accettare.

Ignacio pare intenzionato a fermarsi a lungo a Madrid, considerando come abbia iniziato a studiare Medicina in città: sarà davvero il nipote di Bellita? José non si fida e visti i tanti problemi avuti dalla moglie lo terrà d’occhio.

Nel frattempo, Natalia invita Anabel a dare una nuova possibilità ad Aurelio, proprio ora che la giovane Bacigalupe ha rotto il fidanzamento con Miguel, che pare essersi invaghito della giovane Daniela, una nuova cameriera del ristorante dei nonni.

Anabel si avvicinerà di nuovo ad Aurelio? Chi non approva questa relazione è Marcos, molto attento anche alle mosse di Genoveva, che coi fratelli Quesada ha instaurato un rapporto molto particolare.