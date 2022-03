Sabrina Salerno: la giacca fa difetto proprio lì e si vede tutto

Sabrina Salerno, la giacca fa difetto proprio lì: la cantante continua ad infiammare i suoi fan mostrando una bellezza da mozzare il fiato.

Sabrina lascia sempre senza parole, e non soltanto quando si esibisce sul palco oppure qualcuno ascolta delle sue canzoni. Attivissima sui social, la Salerno è tornata di nuovo protagonista nel mondo dello spettacolo, di recente anche come ballerina a Ballando con le stelle.

Bellissima come sempre, a pochi giorni dal suo 54esimo compleanno la cantante genovese si mostra in tutto il suo splendore; la giacca fa difetto proprio lì e tutti rimangono estasiati, eccola.

Sabrina Salerno, la giacca fa difetto proprio lì: bellezza infinita per lei

Il 15 marzo Sabrina compirà 54 anni, ma il tempo per lei pare non passare mai; icona indiscussa dell’italo-dance italiana degli anni ’80, nonché di sensualità, la Salerno sembra essere sempre più bella e fascinosa ogni giorno che passa.

Tra foto in bikini ed eleganti scatti, Sabrina col suo profilo Instagram lascia tutti i follower senza fiato; sorprendente e sensazionale anche il nuovo post, che vede la Salerno posare per un servizio fotografico in quel di Venezia più elegante e sensuale che mai.

Coi capelli mossi e i classici jeans, Sabrina si è fatta ritrarre con un giacchettino di pelle che pare faccia fatica ad abbottonare in prossimità del suo prosperoso décollété, contenuto a stento solamente dal reggiseno nero che si intravede da sotto la giacca.

“Tre ore di apparente normalità” scrive la cantante nella didascalia del post, sfoggiando un fascino capace di conquistare veramente tutti, a prescindere dall’età e dal sesso.

Il post è stato riempito di like dai fan di Sabrina, che come al solito non hanno perso l’occasione per dimostrarle tutto il loro affetto e soprattutto per complimentarsi per così tanta bellezza.

“Bella bella bella…punto” scrive una fan con tanto di cuore, mentre tanti altri (anche in diverse lingue e da diverse parti del mondo) non fanno altro che rafforzare il pensiero con superlativi assoluti.

Sabrina è amatissima e capace di lasciare tutti senza fiato, e tanti fan la vorrebbero di nuovo presto al centro di un nuovo progetto, musicale o televisivo che sa.