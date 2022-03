Rompicapo: se riesci a risolverlo sei un mito, prova!

Oggi vi vogliamo proporre un rompicapo abbastanza difficile da risolvere, ma siamo sicuri che qualcuno di voi ci riuscirà!

I test ed i rompicapo sono qualcosa di molto divertente che ci permettono di passare del tempo in totale relax.

Oggi però siamo un po’ cattivelli perchè il rompicapo che vi vogliamo sottoporre è effettivamente un po’ difficile.

Ma noi siamo assolutamente sicuri che ci riuscita a risolverlo e poi in caso arriviamo sempre noi con la soluzione, non vi preoccupate!

Rompicapo: ci riesci? sei un genio!

Iniziamo con il dire che il cocomero fa subito pensare all’estate ed in questo momento con le temperature assai rigide fa assolutamente piacere.

Ma questa volta la domanda che vi facciamo è abbastanza difficile, perchè come avete potuto leggere possiamo fare solamente 10 tagli al nostro cocomero.

Questa volta per risolvere questa complicata richiesta bisogna avere una mente molto allenata con la matematica, ma noi vi guideremo passo passo nella sua realizzazione.

Iniziamo con il dire che con i primi 3 tagli possiamo fare 4 fette, mentre con altri 3, uno per lato, arriviamo a 16 pezzi.

Abbiamo solamente altri 4 taglia arrivando ad un totale di 80 cubetti di cocomero, vi risulta anche a voi? Ecco è la risposta sbagliata!

Potevamo già darvi la soluzione? Assolutamente no era troppo facile, dovete pensare in modo diverso, provate.

Ovviamente non ci sono limiti di tempo per rispondere alla nostra domanda, e soprattutto potete confrontarvi con amici e parenti per vedere se insieme riuscite a capire.

Poi l’allenamento che potete fare con altri giochi e quiz è sempre importantissimo, perchè permette alla nostra mente di essere più veloce e reattiva.

Vi diamo la soluzione, o meglio vi aiutiamo a capirla? Eccola nelle prossime righe e siamo certi che rimarrete senza parole, perchè non è così difficile.

Se mettiamo il nostro cocomero a fette du un tavolo, i pezzi ottenuti da ogni taglio e dividendoli tutti in due con un taglio successivo avrò: la prima volta due pezzi, poi 4, al terzo 8, ancora 16, successivamente 32, poi 64, al settimo taglio 128, all’ottavo taglio 256, al nono 512, ed al decimo?

Con l’ultimo taglio riesco ad avere 1024 pezzetti di cocomero, ovvero 2 elevato alla decima, era effettivamente un po’ difficile questa volta siete d’accordo?

E voi eravate riusciti a trovare la soluzione corretta oppure no? Continuate a seguirci per allenarvi con noi, e sfidatevi con amici mi raccomando è la parte più divertente!