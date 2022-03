Oroscopo, ecco le coppie che non si possono separare mai: questi segni dovrebbero essere molto affini secondo le stelle.

Uno degli ambiti in cui le persone cercano indicazioni dall’oroscopo è quello amoroso; sebbene le stelle non predicano il futuro e non diano messaggi certi, possono magari incoraggiarci comunicando un determinato periodo favorevole.

Certo, l’iniziativa spetta poi ad ogni singola persona, capace di dirigere la propria vita a prescindere dalle indicazioni dell’oroscopo, ma una previsione favorevole potrebbe dare più fiducia e voglia di fare. Quali sono le coppie più affini dello zodiaco? Ecco i segni che potrebbero non separarsi mai.

Oroscopo, ecco le coppie che non si possono separare mai: grande affinità per questi segni

Un ‘gioco’ che si fa spesso quando si incontra qualcuno che ci piace è chiedergli il segno zodiacale, in modo tale da verificare l’affinità secondo l’oroscopo; ovviamente l’amore deve essere coltivato a prescindere dalle stelle, ma a quanto pare questi segni dello zodiaco sono molto affini. Hai un partner? Prova a vedere se il tuo segno e il suo sono presenti in questa lista!

Toro e Scorpione

Una coppia molto affine potrebbe essere quella formata dal Toro e dallo Scorpione; i due potrebbero intendersi semplicemente con uno sguardo e pare che le tendenze caratteriali dei due si incastrino e si bilancino, col carattere più esuberante del primo bilanciato dalla pacatezza del secondo.

Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli sono in genere molto sicuri, un atteggiamento che piace molto al Cancro, un segno molto entusiasta; i due possono darsi molto sostegno reciproco e anche divertirsi insieme, in un certo qual modo completandosi.

Sagittario e Acquario

Quella tra il Sagittario e l’Acquario potrebbe essere una coppia fatta di grande romanticismo e di creatività; nonostante gli scontri che si possono creare, i due sono molto complici e riescono a divertirsi insieme facendo sempre cose nuovi e fuori dal comune. Le arrabbiature e i litigi passano in fretta quando si sta bene, col sereno pronto sempre a tornare.