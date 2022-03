Martina Colombari: il body fa impazzire il web!

Martina Colombari continua ad infiammare il web, la showgirl ha lasciato i fan senza parole con l’ultima foto in body su Instagram, ecco di cosa si tratta, vediamola nel dettaglio.

Martina Colombari è sicuramente una delle donne più amate del mondo dello spettacolo, da sempre un’icona di bellezza ma è anche molto apprezzata per via della sua estrema serietà e umiltà.

La Colombari riesce a conquistare il cuore del pubblico grazie alla vittoria in Miss Italia, da quel giorno le porte del successo si sono spalancare, infatti oltre ad essere diventata una delle più belle modelle in Italia è anche diventata una famosa attrice e conduttrice.

La showgirl è sempre al naturale, non osa mai mettersi del trucco di troppo o degli abiti troppo succinti, d’altronde è bella così ed è apprezzata sopratutto per questo.

Viso angelico e fisico statuario, nelle ultime ore ha infiammato il web con uno nuovo scatto postato su Instagram, il body ha fatto impazzire tutti suoi followers. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamola insieme.

Martina Colombari infiamma il web con un body super sexy

Martina Colombari è riuscita ad entrare nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni, da quel momento il suo percorso è stato solo in salita, sono moltissimi i successi della showgirl tra tv e cinema.

Ma non solo, Martina è anche molto apprezzata sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 1 milione di followers. L’attrice si diletta a postare ogni giorno foto della sua quotidianità e anche scatti seducenti.

Proprio qualche ora fa ha spiazzato i suoi fan con un post che ha alzato la temperatura sul web, come potete dalla foto qui sopra ha sfoggiato un body con effetto vedo non vedo e ha utilizzato una luce rossa per rendere tutto ancora più hot.

D’altronde stiamo parlando di una delle top model più ambite nel mondo della moda, grazie e soprattutto allo stile e al portamento.

Nel giro di poche ore ha raggiunti quasi 20mila like, per non parlare dei commenti sotto la foto, anche la sua collega Laura Chiatti ha scritto “bellezza allo stato puro“.

Voi cosa ne pensate? Vi piace Martina Colombari?