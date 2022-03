Amici serale: la notizia bomba, da non credere!

Amici serale, ecco chi sarà in giuria, da non credere: tutto davvero pronto per la fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Il daytime di Amici si è concluso ed ora comincia davvero a farsi seria la situazione per i ragazzi, chiamati a dare veramente tutto per concorrere alla vittoria finale del talent.

Come sempre, il serale di Amici promette grande spettacolo, col percorso che porterà uno degli allievi a trionfare che darà modo di ospitare grandi nomi; ecco la giuria.

Amici serale, ecco chi sarà in giuria: nomi da non credere

Il 19 marzo la fase finale di Amici partirà, fino all’ultima puntata nella quale scopriremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2021/2022 e verrà lanciato nel mondo dei professionisti.

Per l’occasione, la De Filippi ha in programma diverse gare, con grandi ospiti pronti a fare il loro ritorno (o il loro esordio) al talent show; stando a quanto riportato da Dagospia, sembrerebbe che la conduttrice voglia riconfermare nomi già visti, come ad esempio quelli di Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Visto i grandiosi ascolti avuto dalla precedente edizione, la De Filippi avrebbe nuovamente l’intenzione di condividere il palco con questi nomi, cercando addirittura di registrare più ascolti delle puntate dello scorso anno.

Gli ospiti ricambiano sicuramente la stima di Maria, tanto che Stefano De Martino pur di far ritorno al programma che lo ha lanciato come ballerino avrebbe rinunciato alla conduzione di Made in Sud per Rai 2; una mossa apprezzata da Mediaset, che potrebbe presto affidargli un programma.

In precedenza, per la giuria del serale si erano anche fatti i nomi di Belen Rodriguez, Giorgia e Giulia Michelini, ma pare che nessuno di questi (salvo sorprese) sarà protagonista di questa edizione del talent.

Riconfermato come direttore artistico anche Stephane Jarny, che per il secono anno sarà dunque alla guida del serale; il ballerino ha preso il posto lasciato da Giuliano Peparini, fratello della più nota Veronica Peparini (che è stata docente di danza del talent show).