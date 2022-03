Uomini e Donne lacrime in studio, c’entra Tina? Ecco la verità sulla situazione al dating show di Maria De Filippi.

Tina Cipollari è ormai da tempo una presenza fissa al programma di Maria De Filippi, che l’ha vista in veste di corteggiatrice, tronista e poi, ormai da anni, in quelle di opinionista.

Sempre sincera e diretta, Tina non si trattiene quando c’è da dire ciò che pensa e lo fa in maniera energica ed esuberante, caratteristiche proprio della sua personalità; una è scoppiata in lacrime dopo un attacco? Ecco cosa è successo stando alle anticipazioni.

Uomini e Donne, lacrime in studio: c’entra Tina? Ecco la verità dalle anticipazioni

Mentre il dating show continua ad essere trasmesso su Canale 5 subito dopo Una Vita, la produzione sta procedendo con la registrazione delle puntate, che propongono situazioni che vedremo prossimamente in tv.

Stando alle anticipazioni riportate dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, gli attacchi di Tina pare abbiano ancora sconvolto una dama del parterre, che ormai abbiamo imparato a conoscere.

A quanto pare infatti, c’è stato un nuovo diverbio fra l’opinionista e Pinuccia, con Tina che ormai da tempo ha palesato il suo pensiero sulla signora di Vigevano, che ha chiuso la sua frequentazione con Alessandro pur mantenendo l’amicizia.

In queste nuove anticipazioni, come riportato, Pinuccia non sarebbe riuscita a trattenere le emozioni davanti alle parole di Tina, scoppiando in lacrime; la dama aveva già detto come fosse molto sensibile alle critiche dell’opinionista, che comunque esprime sempre senza remore ciò che pensa sui partecipanti al dating show e sulle dinamiche che vanno a creare all’interno del programma.

Per quanto riguarda il trono classico invece, grandi novità per Matteo Ranieri, che in queste ultime settimane ha visto rivoluzionato il suo percorso; dopo l’abbandono di Denise e il gelo con Federica, ha deciso di conoscere altre ragazze e la nuova arrivata Valeria pare colpirlo molto.

In studio è tornata però Federica, anche se Ranieri ha confessato di non aver pensato a lei in questo periodo, arrivando anche ad eliminarla come corteggiatrice; l’Aversano ha abbandonato lo studio, ma Matteo pare aver cambiato idea ed è corso fuori con lei, passando del tempo in esterna e facendola tornare.