Test: trova il gatto diverso da tutti, impossibile!

Test visivo: osserva attentamente l’immagine, riesci a trovare il gatto diverso da tutti gli altri? Solo il 3% risolve l’enigma, provaci anche tu.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari test presenti sul web, questi oltre ad essere molto utili per tenersi impegnati, sono anche degli ottimi strumenti per allenare la mente.

Oggi vi proponiamo un test visivo, vi avvertiamo che non è affatto semplice, quello che dovrete fare è osservare attentamente l’immagine e scoprire quale tra i gatti presenti è diverso.

Solo il 3% delle persone riesce a trovare la soluzione corretta, anche perché avete solo 15 secondi per rispondere. Cosa stai aspettando? Metti alla prova le tue capacità visive e dimostra quanto vali.

Se vi sentite pronti e concentrati fate partire il cronometro, se non riuscite nel tempo stabilito prendetevi pure più tempo, qui sotto vi mostriamo la soluzione corretta.

Test visivo: dove si trova il gatto diverso?

Se sei arrivato a questo o hai trovato la soluzione corretta oppure non riesce proprio a capire dove si possa trovare il gatto diverso. Provate a prendervi il tempo necessario e non fatevi distrarre per nessun motivo.

Come vi avevamo preannunciato non è affatto semplice risolvere il test, ma non preoccupatevi, prima di darvi la soluzione proviamo a darvi ancora qualche indizio.

Per prima cosa cercate di concentrarvi sui colori dei gatti, se ancora non l’avete trovato vi sveliamo che il gatto misterioso si trova a sinistra. Ancora nulla? guardate nella seconda fila.

Sappiamo che trovare il gatto diverso è difficile, ma con la giusta concentrazione e il tempo necessario, possono riuscirci tutti, vi basterà solo allenare la vista.

Qui sotto la soluzione:

Ecco la risposta corretta, il gatto diverso era quello con le orecchie non colorate, difficile vero? Se lo avete trovato vi facciamo i complimenti, in caso contrario non preoccupatevi vi basterà fare ancora un po di allenamento.

