Rompicapo: riesci ad aiutarlo con i conti? Prova è difficilissimo!

Oggi vi vogliamo proporre un nuovo rompicapo che sembra facile ma non lo è assolutamente, provare per credere.

Come vi abbiamo detto i test sono sempre molto divertenti da fare e vi permettono di conoscere anche qualcosa che magari non sapevate di voi stessi.

Mentre per quanto riguarda i rompicapo, vi vogliamo mostrare o meglio vogliamo mettere alla prova la vostra concentrazione o la vostra vista.

Oggi dobbiamo aiutare a fare i conti Carlo come viene richiesta nell’immagine che vi abbiamo mostrato, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere anche perchè non è poi così difficile.

Rompicapo: riesci ad aiutare Carlo?

Questa volta, come vi accennavamo questo quesito che vi stiamo proponendo è di tipo matematico e ci può essere utile anche nella vita di tutti i giorni.

Iniziamo quindi con il dire che il totale dei soldi di tutti era di 80, ovvero 16 per 5, ed una volta che Carlo ha preso i suoi soldi ne restano 64.

Ma quanto hanno messo gli altri in modo che tutti avessero la stessa somma di denaro? Sembra facile ma non tutti riescono a dare la risposta corretta.

Noi ovviamente nel corso del testo vi daremo anche la soluzione ma voi iniziate a pensare a come poter risolvere la domanda.

In questo caso, come è già successo in passato non vi diamo assolutamente un limite di tempo.

Se volete potete farlo anche in coppia con amici e parenti per dare la risposta a questo rompicapo matematico.

Poi se proprio non riuscite potete controllare o magari solamente verificare che quello che avevate pensato ed elaborato era corretto.

E’ anche vero che l’esercizio continuo con questi giochi di logica fa si che la nostra mente sia sempre più veloce nella loro risoluzione.

Giochi come questo poi possono essere utili anche nella nostra vita di tutti i giorni, perchè ci permettono di fare calcoli velocemente anche mentre magari facciamo la spesa.

Ma ecco che arriviamo con la soluzione a questo rompicapo, se dividiamo nuovamente il totale ogni ragazzo avrà 12,80 euro, perchè abbiamo fatto 64 diviso 5.

Cosa dobbiamo fare adesso per capire quanto ogni amico avrà dato a Carlo? Ecco che dobbiamo fare 12,80 diviso 4 ed il risultato sarà 3.20 euro.

Quindi tutti, compreso lo stesso Carlo avranno 12,80 euro, e voi eravate riusciti a dare la risposta corretta?

In ogni caso non perdete mai le speranze e continuate ad allenarvi con noi in modo che tutti diventi sempre più facile.

Adesso sbizzarritevi con amici e parenti per vedere in quanti riescono a dare la risposta corretta e continuate a seguirci per altri giochi, rompicapo e test divertenti!