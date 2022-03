Uomini e Donne: Fabio Colloricchio regalo shock per la fidanzata

Uomini e donne: Fabio Colloricchio fa un regalo costosissimo alla fidanata Violeta. Ecco di cosa si tratta. Il prezzo è incredibile!

In occasione del compleanno di Violeta Mangrinan, il fidanzato Fabio Colloricchio ha speso una cifra spropositata per il regalo. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne è molto innamorato. Lo avevamo conosciuto, al tempo del programma, per aver corteggiato e scelto, in prima battuta, Teresa Cilia e poi essersi ravveduto scegliendo Nicole Mazzocato.

Per il compimento dei 28 anni dell’attuale fidanzata non ha resistito e si è lasciato scappare la mano stupendola con un regalo preziosissimo. Violeta, ex concorrente della versione spagnola di Uomini e donne, “Mujeres y hombre”, è rimasta senza parole.

La relazione tra i due va avanti da molto tempo. Complice della loro unione è stato, sicuramente, il programma spagnolo “Superivientes”, versione iberica della nostra “Isola dei famosi”. Ma tornando al regalo di compleanno, non siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Chissà quanto ci avrà speso Colloricchio.

Uomini e donne: Fabio Colloricchio e Violeta, ecco la splendida notizia!

La storia d’amore tra Colloricchio e la Mangrinan va avanti dal 2019. All’epoca Violeta era legata a Julen de la Guerra, ma è grazie all’esperienza di Superviventes che si sono conosciuti ed innamorati. I due fanno coppia fissa da allora. La loro relazione è molto solida. Colloricchio, per amore della fidanzata, è stato disposto a trasferirsi in Spagna, a Madrid.

A proposito, ecco la notizia delle notize. Fiocco rosa in casa Colloricchio! Violeta è incinta di una bimba. L’emozione è tanta, i due stanno per diventare genitori per la prima volta. L’annuncio è arrivato sui social con un gender reveal party. La coppia ha già scelto il nome della piccolina, si chiamerà Gala.

Il regalo di Colloricchio per il 28esimo compleanno della fidanzata

Per il compleanno di Violeta, si vede che il fidanzato voleva “stupirla con effetti speciali”. È riuscito nel suo intento donandole un gioiello davvero speciale di uno tra i marchi di lusso più conosciuti al mondo. Cartier. Esattamente un anno fa le aveva regalato un anello, dello stesso marchio, dal valore di 2.000 euro.

Ma questa volta si è superato! Il bracciale in oro, che si abbina perfettamente all’anello, è tempestato di diamanti e supera di gran lunga il prezzo dell’altro dono. Il suo valore è di 7.000 euro. Un gesto veramente speciale, probabile c’entri anche la gravidanza. Facciamo i nostri più sentiti auguri alla coppia, in vista della nascita della bimba.