Uomini e Donne, Elena e Stefano sono stati scoperti: polemica coi due al centro studio, ecco cosa è successo al dating show.

Non mancano di certo le polemiche al trono over di Uomini e Donne, che comunque nonostante tutto continua a formare diverse coppie, ultime su tutte Nadia e Massimiliano.

Questa volta, al centro studio sono finiti Elena (una delle dame note) e Stefano, venuto al programma qualche mese fa per Gemma Galgani; i due però hanno subito diversi attacchi, ecco perché.

Uomini e Donne, Elena e Stefano sono stati scoperti: le polemiche al centro studio

Dopo la chiusura della frequentazione con Biagio, Elena non ha avuto più modo di conoscere in maniera approfondita altri uomini del parterre; questa volta però, pare essere uscita con Stefano, che già da in precedenza aveva chiesto il numero della dama, però rifiutato da Elena.

Proprio per questo, una volta che sono finiti al centro studio per raccontare la loro uscita, gli opinionisti hanno cominciato a fare domande e a chiedersi perché, improvvisamente, la dama campana avesse deciso di accettare il numero.

Gianni ha più volte chiesto ad Elena perché avesse aspettato così tanto per accettare il numero di Stefano se comunque è una persona che le interessa, ed ha avuto parecchi dubbi sulla sincerità della dama; anche Tina è d’accordo con l’opinionista sul fatto che con molta probabilità abbia dato il suo numero a Stefano solo per finire al centro studio.

Elena si è difesa spiegando come di Stefano abbia apprezzato la tenacia e che quindi dopo un po’ si sia convinta a conoscerlo; la sua giustificazione però non convince, tanto che quando la dama campana fa scendere l’uomo venuto a conoscerlo, Tina va su tutte le furie.

Elena, conosciuto Maurizio (il signore venuto per lei) decide di non farlo rimanere per rispetto di Stefano; la Cipollari l’attacca duramente affermando in maniera convinta come in realtà non l’abbia tenuto perché non le piace fisicamente.

Anche Biagio, vecchia frequentazione di Elena, ha colto l’occasione per ribadire il suo pensiero sulla dama, attaccandola duramente; tra Elena e Stefano nascerà qualcosa?