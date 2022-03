Una Vita anticipazioni, arriva un nuovo personaggio che stravolge tutto: nuove trame in arrivo nella soap spagnola di Canale 5.

La vita ad Acaçias non si ferma mai, specie perché nel quartiere arrivano di continuo nuovi personaggi pronti a stravolgere la situazione precedente che si era formata.

Di recente, abbiamo visto come Aurelio e Natalia si siano imposti come protagonisti nelle trame, ma un nuovo arrivo sembra pronto a fare (seppur in maniera diversa) altrettanto; ecco le anticipazioni per la soap spagnola.

Una Vita anticipazioni, arriva un nuovo personaggio che stravolge tutto: ecco chi è

Ad Acaçias è arrivato un nuovo personaggio, pronto a dire la sua ed a interagire con gli altri volti noti della soap; stiamo parlando di Ignacio, un aitante gentiluomo che improvvisamente è arrivato nel quartiere.

Ma chi è Ignacio, che si presenta alle porte dei Dominguez emozionando, e non poco, la domestica Alodia? Si tratta del nipote di Bellita, il figlio della sorella che la cantante non vede da quanto era poco più di un neonato.

Accolto in casa, una volta che Ignacio rivela la sua identità fa svenire per l’emozione la cantante, che una volta rinsavita sarà sicuramente entusiasta di questa inaspettata vista.

Chi pare molto entuasiasta dell’arrivo del giovane è anche Alodia, rimasta davvero affascinata da lui; Ignacio ricambierà l’interesse provato a prima vista da Alodia, oppure la giovane soffrirà per amore? Sembra proprio che i due siano destinati ad interagire, visto le dinamiche presentate dagli sceneggiatori.

Nel frattempo, l’unico che sembra poco convinto di Ignacio, un aspirante dottore, è José, che dopo aver affrontato tempo fa il ritorno di un figlio che non pensava di avere è molto sospettoso sull’identità del giovane.

Parallelamente ad Ignacio, nel quartiere è arrivata anche un’affascinante giovane, Daniela, che è stata subito assunta da Sabina come cameriera del ristorante; la donna ha subito capito l’interesse del nipote dei confronti della giovane, ed è convinta che finalmente possa dimenticarsi di Anabel e lasciarsi la relazione con la Bacigalupe alle spalle. Tra i due nascerà del tenere? Sembrano già essere molto in sintona.