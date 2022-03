Rompicapo: solo 1 persona su 100 trova l’animale nascosto, prova

Rompicapo, solamente 1 su 100 trova l’animale nascosto, e tu ci riesci? Mettiti alla ricerca in questa nuova sfida visiva.

Un nuovo rompicapo è pronto a sfidarti e a mettere alla prova le tue abilità d’osservazione. Come spesso succede, questa nuova sfida propone ai lettori di cercare l’intruso nell’immagine, un compito davvero arduo visto gli ostacoli inseriti nell’immagine.

Riesci a risolvere il rompicapo e a trovare l’animale nascosto nell’immagine proposta? Osservala bene e cerca di arrivare alla soluzione in soli 40 secondi, veramente difficile riuscire a trovarlo.

Rompicapo, riesci a trovare l’animale nascosto nell’immagine entro il tempo limite? Veramente difficilissimo

L’immagine proposta dal rompicapo vede come protagonista un elefante, che immerso in un contesto naturale tiene con la proboscide un pezzo di legno. In realtà però, l’elefante non è l’unico animale presente nell’immagine: riesci a vedere l’altro?

La sfida è davvero difficile, perché il rompicapo ha in sé diversi elementi che puntano a distrarci e a confonderci; se hai trovato la soluzione in soli 40 secondi davvero complimenti, perché era davvero difficile farlo.

Se ancora invece non hai trovato l’intruso, prenditi più tempo e continua ad osservare con attenzione l’immagine; cerca di non soffermarti troppo sui vari oggetti presenti e stai attento ai dettagli.

Come piccolo indizio, possiamo dirti che l’animale, seppur nascosto, non si trova in realtà molto lontano dall’elefante in primo piano; un dettaglio non sfugge e segnala inequivocabilmente la sua presenza.

Con più tempo a disposizione e qualche piccola indicazione, sei riuscito a trovare finalmente l’animale nascosto nell’immagine? Arrivati a questo punto, è arrivato il momento di svelarti la soluzione e farti vedere, con l’immagine seguente, dove effettivamente si trova l’animale intruso.

Come si vede, l’animale non è identificabile ma la sua coda spunta fuori dai cespugli; con uno sguardo attento è facilmente visibile, anche se il rompicapo ha inseriti al suo interno diversi altri elementi che distraggono.

Quanto ci hai messo a trovare la soluzione? Se ti sei divertito, proponi il test ad amici e parenti e sfidali a fare meglio di te! Ci riusciranno?