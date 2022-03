Pierpaolo Pretelli, ecco la bella notizia che tutti aspettavano: le novità circa i nuovi progetti dello showman fidanzato con Giulia Salemi.

I fan, in quest’ultimo periodo, sono stati molto preoccupati per Pierapolo Petrelli, che sembrava essere sparito in maniera misteriosa da Domenica In, dove è stato in questi mesi al fianco di Mara Venier.

Ora, sembra essere davvero arrivata la bella notizia che tutti aspettavano sul compagno di Giulia Salemi; ecco cosa gli è successo, in arrivo un nuovo entusiasmante progetto per lui.

Pierpaolo Pretelli, ecco la bella notizia che tutti aspettavano: il nuovo progetto

Pretelli ha più volte detto di ispirarsi, per quanto riguarda la sua professione, a Fiorello, un uomo che ha sempre considerato praticamente un idolo e che ha avuto modo di conoscere al recente Festival di Sanremo.

Il suo obiettivo, come sempre detto a Vanity Fair, era quello di cominciare a lavorare in radio e pare proprio che Pretelli lo abbia raggiunto in pochissimo tempo; a quanto pare, è entrato a far parte di R101, dove sarà protagonista ogni venerdì dalle 11 alle 12, quando affiancherà Fernando Proce al programma Procediamo.

Tutti i fan di Pierpaolo possono dunque sintonizzarsi sulla frequenza di R101 il venerdì mattina, per ascoltare Pretelli, oppure addirittura collegarsi in diretta sul canale 67 per vedere direttamente lo show radiofonico.

Ad annunciare l’entrata nella famiglia della radio gli stessi protagonisti di Procediamo, che pare lo aspettino già a braccia aperte; un nuovo progetto parte per Pierpaolo, pronto magari a seguire le orme proprio di Fiorello.

Nato a Maratea, nella sua scheda di presentazione ha dichiarato di essere stato fin da subito interessato ad intrattenere le persone; dopo gli studi in Giurisprudenza, ha lavorato come vocalist in vari locali di Roma ed ha fatto alcune esperienze televisive tra Uomini e Donne e Temptation Island.

Più di recente, l’esperienza al Grande Fratello Vip, che gli ha regalato il grande amore con Giulia Salemi; negli scorsi mesi si è anche messo in gioco a Tale e Quale Show, mostrando un grande talento. Pretelli è ora pronto a conquistare anche la radio: e i suoi progetti di sicuro non finiscono qui.