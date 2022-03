Oroscopo: ecco svelato il lato oscuro che nascondi a tutti

Vediamo insieme che cosa dice il nostro oroscopo per quanto riguarda il lato oscuro che nascondiamo anche a noi stessi.

Come sappiamo le stelle o l’oroscopo possono influire in qualche modo nella nostra vita di tutti i giorni.

E possono anche intervenire in quello che siamo nel nostro profondo, come ad esempio alcuni lati del nostro carattere.

In questo caso vediamo per ogni segno zodiacale qual’è il lato oscuro che cerchiamo di nascondere a tutti, e spesso anche a noi stessi.

Oroscopo: ecco il lato oscuro per ogni segno

Iniziamo con il primo, ovvero l’Ariete, dove spesso è di cattivo umore e questo gli crea un particolare disagio sempre.

Molto spesso agisce in modo impulsivo e spesso egoistico, non ha modo di contenersi e se deve dire una cosa non fa passare tempo.

Passiamo al prossimo segno, quello del Toro , che può diventare in pochissimo tempo una persona molta avara.

La sua vita è sempre molto legata alle sue cose e se cambia qualcosa nel suo quotidiano è la fine.

Troviamo poi il segno dei Gemelli, che non si fanno mai e poi mai conoscere per quello che realmente sono, hanno sempre paura di mostrare la loro personalità.

Il segno successivo è quello del Cancro, che si mostra sempre come un grande calcolatore e molto freddo.

Questo suo modo di fare però molto spesso infastidisce le persone che sono accanto a lui, ma non riesce proprio a fare nulla.

Troviamo poi il Leone, che diventa capriccioso e prepotente se vuole ottenere qualcosa dagli altri, e per lui tutto va preso di petto senza rifletterci mai.

Ecco arrivare il turno della Vergine, dove vuole assolutamente la perfezione in tutto quello che fa.

E’ maniaco dell’ordine ed è veramente difficile vivere in casa con lui o lei, perchè arriva quasi ad essere eccessivo.

Troviamo poi il segno della Bilancia, il suo punto debole è la seduzione ed il romanticismo a tutti i costi, ma se è veramente innamorato non finge mai con nessuno ed è vero al cento per cento.

L’ultimo segno è quello dello Scorpione, che è molto possessivo e geloso, quasi da diventare insopportabile.

Chi gli è vicino lo conosce bene e molto spesso manipola anche il suo compagno, anche se gli vuole molto bene.

Passiamo poi al segno del Sagittario, che vuole sempre avere ragione, non accetta praticamente mai un no come risposta.

Vuole per lui e per chi ha vicino sempre la libertà in tutti i comportamenti ma non vuole mai avere un confronto con nessuno.

Arriviamo poi al segno del Capricorno, dove la negatività ed i pensieri buoi sono il suo punto debole.

Molto spesso vede tutto nero e se arriva in ritardo si arrabbia e la sua giornata da bella diventa brutta.

Ecco che arriviamo al segno dell’Acquario, dove anche lui vuole avere sempre ragione, e se non la riceve diventa quasi insopportabile e difficile da contenere.

L’ultimo segno è quello dei Pesci, che è estremamente debole e super sensibile, questo fa si che molto spesso le sue contraddizioni non gli fanno assolutamente bene.

E voi avete ritrovato un lato del vostro carattere nella descrizione del vostro segno zodiacale?