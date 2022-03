Belen Rodriguez: sapete quanto guadagna? Una vera milionaria

Belen Rodriguez è sempre più affermata nel panorama televisivo italiano, ma sapete quando guadagna la showgirl? Svelata la cifra folle.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? Questa è la domanda che moltissime persone si sono poste nelle ultime settimane. Da poco infatti, la showgirl argentina aveva confermato la fine della storia d’amore con Antonio Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. L’ufficialità era arrivata da lei stessa in una stories pubblicata in compagnia di Santiago, Belen diceva al bimbo “tanto la mamma è single”. E così, senza arte ne parte, senza annunci oppure dediche particolari, la Rodriguez ha chiuso definitivamente la storia con Spinalbese.

Successivamente, non sono mancate le paparazzate in compagnia dell’ex ballerino professionista di Amici. De Martino e Belen sono sembrati più uniti che mai, felici e sorridenti. Ora, sono stati addirittura pizzicati durante una vacanza romantica tra le nevi. Che sia l’inizio (o il nuovo, di nuovo inizio?) di un ritorno di fiamma? Staremo a vedere. Nel frattempo, Belen è tornata in tv: sapete quanto guadagna? Ecco la cifra folle.

Belen: ecco quando guadagna la showgirl

Ne è passato di tempo da quando la figura di Belen Rodriguez veniva associata esclusivamente all’immagine di Fabrizio Corona. Da allora, la conduttrice non si è fermata ed è riuscita a rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Tra ospitate, pubblicità, riviste, conduzioni ed ora anche l’uscita della linea di vestiti insieme a Jeremias e Cecilia – insomma, la Rodriguez ormai è un volto simbolo del panorama televisivo e del mondo della moda italiana. A fronte di questo, come potrete ben immaginare, la showgirl guadagna diversi soldini ogni mese, i quali finiscono dritti dritti nelle sue tasche. Siete pronti a scoprire la cifra folle?

Ciò che non tutti sanno, è che Belen Rodriguez detenga il 50% degli incassi della Icona Production e l’80% del The Family Factory. Stiamo parlando di ricavi che si aggirano intorno ai 19 milioni di euro. Per non parlare poi dei guadagni che la Rodriguez incassa dalla famosa Cotril Spa. Insomma, alle apparizioni televisive, agli sponsor e ai vari lavori nel mondo dello spettacolo, dovete aggiungere anche gli impegni imprenditoriali dell’argentina. Fondamentalmente, Belen Rodriguez può essere definita milionaria.