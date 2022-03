Una vita anticipazioni: Soledad ha incastrato Anabel

Arrivano le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita. Soledad ha incastrato Anabel, ecco cosa succederà

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni che ci mostrano cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita, in onda l’8 marzo 2022. La soap opera spagnola continua con la trasmissione delle avvincenti puntate, con i protagonisti che hanno fatto ormai appassionare i telespettatori italiani.

I fan della serie, infatti, si troveranno ad un ennesimo sotterfugio messo in atto da uno dei protagonisti della soap spagnola. Secondo le trame arrivate dalla Spagna, Soledad incastrerà Anabel grazie alle sue grandi abilità votate all’inganno. Ecco cosa succederà.

Arriva l’inganno: Soledad incastrerà Anabel

Secondo le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, in onda l’8 marzo 2022, ci saranno pesanti novità riguardo alcuni personaggi della serie tv spagnola. Continuano, infatti, le bugie e gli inganni che si perpetuano anche tra apparenti amicizie. Ma quanto potrà durare?

Soledad non gode di grande fiducia e gli abitanti del quartiere di Acacias non la vedono di buon occhio. La domestica della Bacigalupe, infatti, non ha ancora conquistato i sospettosi vicini e i dubbi restano. Tuttavia, l’unico che non sembra avere pregiudizi è proprio Marcos.

Il capofamiglia, dopo la morte di Felicia, ha iniziato ad essere sempre più vicino alla bella domestica e i due sono entrati ormai in confidenza. Una vicinanza che desta sospetti in molte persone, inclusa Anabel, la figlia del Bacigalupe.

In realtà, la bella e giovane ragazza va molto d’accordo con Soledad e ha mostrato grande ammirazione nei confronti della domestica. Tuttavia, la figlia di Marcos non ha ancora capito che probabilmente tra suo padre e la cameriera c’è forse qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo.

Marcos, infatti, non è affatto convinto nel volerle rivelare le sue vere intenzioni, con la paura che sua figlia Anabel, già sofferente per due dolorosi avvenimenti, potrebbe prendere male la notizia. Dunque, il Bacigalupe preferisce rimanere in silenzio e far finta di niente, tenendo allo scuro di tutto sua figlia.

Anche la domestica ha deciso di stare al gioco di Marcos e fare in modo di non rivelare la relazione che c’è tra i due. Ma mantenere un segreto così scottante non è affatto facile, tanto da non riuscire sempre a mantenere il basso profilo necessario per evitare di essere scoperti.

Mentre i due si baciano, infatti, comparirà la figlia del Bacigalupe. Per incastrare Anabel, Soledad fingerà un malore a causa di alcune difficoltà respiratorie. Uno stratagemma messo in atto per giustificare la troppa vicinanza con Marcos. Ma funzionerà?