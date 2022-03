Stelle: i segni più felici sono loro, tu ci sei? Guarda

Stelle: ti reputi una persona sorridente e felice? Scopri se fai parte, anche tu, della lista dei segni zodiacali che lo sono di più!

La felicità non appartiene proprio a tutti. Ci sono persone più tristi che non fanno un sorriso manco a pagarli oro ed altre che sono sempre allegre anche quando avrebbero mille motivi per non esserlo, hanno quel grosso sorriso stampato in faccia. Mai nessuno riuscirà a portarglielo via. Secondo le stelle, i protagonisti dell’oroscopo di oggi sono proprio questo tipo di persone qui.

Chissà se il tuo segno zodiacale fa parte della lista di quelli che riescono a prendere la vita con filosofia. Riuscire a scacciare lontano le negatività nonostante le cose non siano sempre “rosa e fiori” non è cosa da poco. Non tutti riescono ad affrontare a testa alta e con serenità una serie di situazioni o esperienze complesse. Per scoprire se anche tu sei felice non devi far altro che proseguire con la lettura!

Stelle: ecco i segni più felici dello zodiaco