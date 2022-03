Isola dei Famosi, iniziano i primi guai con i naufraghi: gli aggiornamenti sulla nuova edizione del reality show, veramente da non credere.

Ormai ci siamo: la finale del Grande Fratello Vip 6 è vicinissima e, in questo modo, il reality show di Alfonso Signorini è pronto a lasciare spazio a quello condotto da Ilary Blasi.

Stando a quanto riportato però, potrebbero essere già iniziati i primi guai con i naufraghi in vista dell’esordio in prima serata previsto per il prossimo 21 marzo; cosa sta succedendo?

Isola dei Famosi, iniziano i primi guai con i naufraghi: gli aggiornamenti

Da mesi ormai si rincorrono voci sui concorrenti di questa nuova edizione del programma, che ormai sembrano essere definiti. Stando ad ultimi aggiornamenti però, ci sarebbero diverse novità circa il kit di sopravvivenza e, soprattutto, pare si sia presentata una situazione piuttosto complicata.

A lanciare la notizia sul kit di sopravvivenza l’influencer esperta di gossip Deianira Marzano; di solito, il pacchetto messo a disposizione dei naufraghi includeva costumi da bagno, completi di intimo, due felpe con pantaloni e magliette, due paia di scarpe, varie calze e un K-way.

Quest’anno, secondo la Marzano, sono stati inclusi anche dei contraccettivi, anche se la conferma arriverà solamente quando inizierà il reality show; da casa è consentito portare vari oggetti come pettini, rasoio e spazzolino da denti.

Oltre alle novità sul kit di sopravvivenza, ne arrivano altre che di certo non fanno piacere; a quanto pare infatti, sempre Deianira comunica come uno de I Cugini di Campagna sia risultato positivo al COVID-19, col cantante che non avrebbe avuto la possibilità di fare le foto di rito ufficiali come gli altri naufraghi.

La speranza è che il cantante stia in primis bene per la sua salute, e che riesca a negativizzarsi il prima possibile in modo tale di poter partire per l’Honduras; nel caso contrario, il suo ingresso all’interno del programma (dove parteciperebbe non da solo, ma come unico concorrente con tutto il gruppo) potrebbe essere rimandato di qualche altro giorno.