Elisabetta Canalis: la vestaglia si apre e si vede tutto

Elisabetta Canalis, dalla vestaglia si vede troppo? La conduttrice sarda naturalizzata statunitense è come sempre uno spettacolo della natura.

Poche donne del mondo dello spettacolo hanno saputo mantenere l’amore del pubblico per così tanti anni come Elisabetta Canalis, che dall’esordio ad inizio ‘2000 come velina di Striscia la Notizia è diventata una delle showgirl più amate.

Ancora bellissima, dopo diverse esperienze in tv la Canalis conduce ora Vite da copertina – Tutta la verità su… per TV8; in attesa di lanciarsi in altri nuovi progetti, Eli offre uno spettacolo mozzafiato sul suo profilo Instagram, davvero meravigliosa.

Elisabetta Canalis, dalla vestaglia si vede troppo: spettacolo della natura

Lineamenti mediterranei e un corpo atletico e da urlo hanno reso la Canalis una vera e propria icona di sensualità, tanto che a quasi 43 anni, nel pieno della sua maturità e dopo essere diventata mamma, fa invidia anche alle nuove modelle, showgirl e influencer in rampa di lancio.

Spesso, su Instagram, la Canalis ha condiviso gli scatti dei suoi servizi fotografici come modella (ad esempio per Intimissimi) oppure direttamente in bikini, lasciando tutti senza fiato.

Questa volta, la conduttrice sarda (sponsorizzando il brand di moda SoAllure) si è fatta immortalare in vestaglia da notte, sfoggiando un’eleganza ed una sensualità oltre ogni limite.

Appoggiata al divano, Eli indossa una vestaglia color panna e dei tacchi alti rosa, che enfatizzano ancora di più le sue lunghe ed atletiche gambe, che svettano in primo piano; appena chiusa, la vestaglia è parecchio scollata e lascia ampio respiro al florido décollété della conduttrice, davvero uno spettacolo della natura unendo la bellezza alla classe.

Tantissimi i mi piace al post, coi fan che nonostante la lontananza di Eli (a Los Angeles, in California) non smettono mai di dimostrarle affetto e tutto il loro amore; nei commenti, si vede come siano rimasti ancora una volta tutti senza fiato davanti a cotanta bellezza.

“Le ventenni muteeee!!! Mamma mia Eli…” scrive un fan nei commenti, con tanto di applauso simulato con le emoticon; anche Chiara Biasi, nota talentuosa e bellissima influencer, ha voluto lasciare un commento alla Canalis, postando diverse emoticon della fiamma. Ancora, dopo anni, tutti pazzi per la conduttrice, dotata di una bellezza veramente unica.