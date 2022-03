Elettra Lamborghini: ecco una delle rarissime foto senza trucco

Elettra Lamborghini, una delle pochissime volte che è senza trucco: la cantante è sempre davvero bellissima, eccola.

Conosciuta inizialmente da tutti come ricca ereditiera, Elettra è riuscita a farsi amare a colpi di musica e passi di danza; il suo talento l’ha portata anche sul palco dell’Ariston, ma è stata la sua simpatia e la sua umanità che le hanno permesso di far ancor di più breccia nel cuore dei fan.

Amatissima e seguitissima sui social, la Lamborghini spicca anche per la sua immensa bellezza, che pare mantenere tutta anche da struccata; ecco una delle rare foto della cantante senza make-up.

Con milioni di follower che la seguono, Elettra riceve costantemente l’affetto del suo pubblico su Instagram, dove posta spessissimo contenuti non soltanto dai suoi progetti lavorativi, ma anche dalla sua vita quotidiana.

Con la sua solita simpatia, la Lamborghini ha spesso realizzo simpatici siparietti sui social, oppure è arrivata anche a mostrarsi senza trucco; per molte vip è fuori discussione farsi vedere senza make-up, ma Elettra (coi suoi grandi occhi azzurri e i suoi bei lineamenti) non ha problemi di questo genere.

Tramite la sezione Stories di Instagram, Elettra si è scattata un selfie che la vede senza trucco e coi capelli legati; al naturale, la cantante sembra essere addirittura più bella di quando si mostra sul palco, e ce ne vuole considerando come la Lamborghini sia quasi diventata un’icona di sensualità.

Tra musica e tv (dove, di recente, ha condotto la finale di Miss Italia, trasmessa in streaming sulla piattaforma Helbiz) Elettra ha trovato anche la stabilità in amore; la bolognese classe ’94 si è sposata nel 2020 con Afrojack, disc jockey olandese con cui ha una storia ormai da diverso tempo.

Quali saranno i prossimi progetti della Lamborghini? Di certo, piena d’energia, non mancherà di tornare presto anche in televisione, specie dopo l’esperienza accumulata nel 2021 sia su Discovery+ (con Elettra e il resto scompare) sia su Canale 5, come opinionista de L’Isola dei Famosi.